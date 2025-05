Goianésia x Porto Velho; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Goianésia x Porto Velho: Prévia, Estatísticas e Onde Acompanhar ao Vivo (18/05/2025)

Neste domingo, 18 de maio de 2025, Goianésia e Porto Velho se enfrentam pela 5ª rodada do Brasileirão Série D, em um confronto direto que pode mudar o rumo das equipes no Grupo A5 da competição. A bola rola às 16h (horário de Brasília), em Goianésia-GO, com cobertura ao vivo em tempo real no Flashscore, incluindo livescore, estatísticas e melhores momentos.sena24horas.com.br

Situação Atual das Equipes

O Goianésia entra em campo pressionado. A equipe perdeu quatro dos últimos cinco jogos, vencendo apenas o Goiânia por 1 a 0 na rodada passada. Antes disso, sofreu derrotas contra Aparecidense (0x3), Luverdense (0x1), Ceilândia (1×2) e Anápolis (1×2). A defesa tem sido um dos pontos mais frágeis, sofrendo gols em praticamente todas as partidas recentes.

Já o Porto Velho tenta embalar após vencer a Aparecidense por 3 a 1 em casa. A equipe rondoniense, no entanto, vem de uma campanha irregular: perdeu para o Goiânia (0x2), Capital (0x1) e Mixto (3×4), e empatou com o Guaporé (1×1). Essa instabilidade vem dificultando a permanência na zona de classificação.

Retrospecto Direto

Nos confrontos diretos entre Goianésia e Porto Velho, o equilíbrio marca o histórico. Em 2021, pelo mesmo torneio, os times se enfrentaram duas vezes: um empate por 1 a 1 e uma vitória do Goianésia por 1 a 0 fora de casa. Isso mostra que o time goiano costuma se sair melhor nos duelos diretos.

O Que Esperar do Jogo

Ambas as equipes precisam somar pontos para se manterem vivas na luta por uma vaga à próxima fase da Série D. O Goianésia aposta na força dentro de casa, enquanto o Porto Velho busca surpreender como visitante, especialmente com seu ataque que vem mostrando potencial, apesar das oscilações.

A partida deve ser equilibrada, com leve favoritismo para o Goianésia devido ao mando de campo. No entanto, o momento ofensivo do Porto Velho pode colocar a defesa goiana à prova.

Onde Assistir e Acompanhar

Acompanhe Goianésia x Porto Velho ao vivo pelo Flashscore.com.br, com atualizações em tempo real, estatísticas detalhadas, escalações, substituições, cartões, artilheiros e muito mais. O site também cobre outras competições nacionais como Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

Para quem deseja acompanhar pelo celular, o aplicativo Flashscore está disponível gratuitamente na App Store e no Google Play, com notificações personalizadas e interface otimizada.

