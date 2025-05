Festival celebra o Dia da Luta Antimanicomial – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O bloco Loucura Suburbana completa 25 anos – Edu Kapps/SMS

O Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira realiza, a partir de segunda-feira (19/5), festival com atividades culturais e de promoção da saúde em comemoração pelo Dia da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio. As oficinas, aulas e rodas de conversa do evento Nós na Luta serão realizadas até o dia 26 deste mês. O bloco Loucura Suburbana será destaque da programação, com oficinas nos dias 20 e 23. Primeiro coletivo carnavalesco da saúde mental, o projeto, que completa duas décadas e meia de existência, tem origem nos espaços do instituto.

O Loucura Suburbana surgiu como parte do processo de desospitalização e municipalização do Nise da Silveira. Inaugurado em 1911, na época com outro nome, o instituto era um dos principais hospícios da cidade. Com a Reforma Psiquiátrica, veio uma nova forma de tratar e acolher pacientes de saúde mental. Para Ariadne Mendes, fundadora e coordenadora do Loucura Suburbana, o olhar diferenciado para a cultura, como uma forma possível de integralização e tratamento dos pacientes, foi o motor tanto para as mudanças na instituição quanto para o início do coletivo de Carnaval.

– A ideia de lidar com liberdade, arte e cultura foi o que instigou a criação do bloco. O desejo de oferecer esses espaços de socialização e arte está presente desde sempre.

Comemorando 25 anos, o Loucura Suburbana, que recebeu em 2010 o título de Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura, foi pioneiro da saúde mental no carnaval carioca. Hoje, na cidade são pelo menos quatro blocos promovendo integração e lazer para pacientes e funcionários dos 38 centros de atenção psicossocial (CAPS) da cidade e também com a sociedade. Elisama Arnauld, porta-bandeira do Loucura Suburbana desde 2005 e paciente do Nise da Silveira, acredita que a interseção das atividades culturais com o seu tratamento foi crucial para sua saúde e bem estar. Hoje ela é também designer e figurinista da organização.

– Meu remédio é a cultura, esse bloco me deu autoestima.

O dia 18 de maio é escolhido como Dia Nacional da Luta Antimanicomial por conta do ano de 1987. Nesta data, o Congresso de Trabalhadores de Serviços de Saúde Mental, de Bauru (SP), levou centenas de funcionários, familiares e pacientes a uma passeata pelos direitos dos usuários de serviços de saúde mental. O encontro foi fruto do Movimento da Reforma Psiquiátrica, de 1979, que defendia melhores condições e humanização nos tratamentos e cuidados a pacientes psíquicos. Hoje, sistemas do SUS como a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) coordenam e integram serviços que oferecem cuidado integral aos pacientes.

Para o superintendente de saúde mental da SMS, Hugo Fagundes, essa é uma data que precisa não apenas lembrar o fim dos sistemas manicomiais, mas também reforçar a importância de não se construir muros na relação com pacientes de saúde mental.

– A gente desmonta o manicômio quando começa a lidar com o outro como igual, quando a gente o reconhece como um sujeito que tem direitos. A cultura é um caminho que ajuda a emancipar o sujeito, e qualificar a vida dele.

Na próxima semana, o Ponto de Cultura Loucura Suburbana coordena duas das programações do Nós na Luta, uma oficina carnavalesca para estudantes das redes públicas da região, na terça-feira (20/5), e o Sarau do Loucura Suburbana, na sexta (23/5), ambas na sede do coletivo. Ao todo, o festival conta com 30 atividades das mais diversas para celebrar e conscientizar sobre o Dia da Luta Antimanicomial.

Programação do festival Nós na Luta:

Dia 19/5 (segunda-feira)

Aulão Funcional – 9h30 às 10h30

Local: Bosque Dona Ivone Lara

Mesa de abertura: Os nós da Luta – 9h às 12h

Local: Auditório do CETAPE

Apresentação do Coral Torquato Neto – 13h30 às 14h

Local: Memorial da Loucura

Oficina Corpo Território

Local: Espaço Travessia

Dia 20/5 (terça-feira)

Oficina de Pipas – 10h às 12h

Local: Memorial da Loucura

Contação de História – 14h às 15h

Local: Memorial da Loucura

Oficina do Corpo e Movimento do CAPSi Heitor Villa Lobos – 14h às 16h

Local: Espaço Travessia

Oficina Carnavalesca do Loucura Suburbana – 14h às 16h

Local: Ponto de Cultura Loucura Suburbana

Dia 21/5 (quarta-feira)

Café da manhã colaborativa com música na horta – 9h às 12h

Local: Horta do Nise

Biodanza ao ar livre – 10h às 12h

Local: Bosque Dona Ivone Lara

Cine Travessia com pipoca e guaraná – 14h às 17h

Local: Espaço Travessia

Aula Inaugural Dançar’ar – 15h às 16h

Local: Sala de Espelhos

Animais artísticos – 15h às 16h30h

Local: Memorial da Loucura

Dia 22/5 (quinta-feira)

Oficina de Pintura Livre + Roda de conversa sobre a loucura – 9h às 12h

Local: Memorial da Loucura

Teatro do Torquato Neto – 13h30 às 16h30h

Local: Memorial da Loucura

Só pra variar: garagem aberta com samba, microfone livre e lanche – 13h30 às 16h30

Local: Varanda do CAPSad Raul Seixas

Stand com a Defensoria Pública – 14h às 15h

Local: Sala Dona Ivone Lara – Loucura Suburbana

Oficina Dona de Mim – 14h às 15h30

Local: Espaço Travessia

Sarau do Loucura Suburbana – 14h às 16h

Local: Sala Dona Ivone Lara – Loucura Suburbana

Dia 23/5 (sexta-feira)

Caminhada – 9h às 10h

Ponto de encontro: Portaria do Nise

Karaokê do Trilhos – 10h às 12h

Local: Memorial da Loucura

Roda de conversa – 14h às 16h

Local: Ginásio do Polo Esportivo

Dia 24/5 (sábado)

Rolê Carioca do Nise – 9h às 12h

Ponto de encontro: Portaria do Nise

Feira da geração de renda – 9h às 16h

Local: Bosque Dona Ivone Lara

Abertura da Exposição ENTRE – 14h às 17h

Local: Espaço Travessia

Dia 26/5 (segunda-feira)

Campeonato de Futebol da RAPS Carioca

Local: Vila Olímpica do Encantado