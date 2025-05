Conexão Juventude agita o Pinheirinho neste domingo

Rosi Masiero





A tarde ensolarada de outono foi uma atração a mais na edição do Conexão Juventude, realizado pela Prefeitura de São José dos Campos, neste domingo (18).

A programação repleta de ações de lazer, shows e serviços gratuitos, na Praça do Pinheirinho dos Palmares, região sudeste da cidade, foi aprovada pela população.

O público lotou a Loja Solidária do Fundo Social de Solidariedade, que teve a distribuição de roupas e brinquedos novos ou em bom estado de conservação. A moradora do Conjunto Elmano Ferreira Veloso II, mãe de duas crianças, Maria Cristina Gomes, afirmou que estava muito satisfeita com as roupas e brinquedos que escolheu. “Recebemos até cobertor para o frio”, comentou.

Programação diversificada do Conexão atende todas as idades | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

A tenda de Caricatura, também agradou bastante o público. Rodolfo, morador do bairro, que estava com o casal de filhos, Valentina e Otávio posando para o artista, disse que sempre leva as crianças no Conexão e que o desenho havia ficado muito bom.

“É um local cheio de atrações, os meus garotos já comeram pipoca, foram nos brinquedos e ainda tem muita coisa divertida”, afirmou.

Duas figuras bem diferentes resolveram fazer o domingo ainda mais divertido no Conexão. O Homem Aranha e a Capivara atraíram a atenção da garotada, que tirou muitas fotos com os personagens. “Eles são da hora”, destacou Caio Junio, 8 anos.

Atrações variadas

A banda Balaio de Ostra fez um belo show nesta edição que teve ainda aulão de dança com profissionais em educação física e o DJ Romarinho, comandando o agito no palco principal.

Na tenda do hip hop o público prestigia as apresentações com batalhas de MCs e breakdance. Quem gosta de artes marciais (Sanda, Judô, Boxe e Taekwondo) pode ver demonstração dos esportes. E atividades esportivas como tênis de mesa, futebol e basquete. O delicioso futebol de sabão tinha fila de espera para quem queria brincar e se refrescar.

O Conexão amplia as experiências artística, culturais e serviços públicos a cada edição, com: tendas de games com realidade virtual, serviços de beleza, com maquiagem e design de sobrancelhas; informações sobre o descarte correto de lixo eletrônico com equipe da Unesp; jogos educativos sobre regras de trânsito e teste de bafômetro com a Secretaria de Mobilidade Urbana e testes rápidos de HIV, Hepatites B e C, e Sífilis, com resultados em até 30 minutos, feitos pela Secretaria de Saúde.

Orientação profissional e oportunidades de emprego e estágio por meio do PAT e CIEE, avaliação física gratuita e informações sobre direitos das pessoas com deficiência, igualdade racial, direitos das mulheres, idosos e prevenção ao uso de drogas, oferecidas pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, também são ofertados a cada evento.



