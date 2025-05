Campo dos Alemães teve castração gratuita de cães e gatos

Rosi Masiero





A manhã deste domingo (18) foi animada e agitada no Campo dos Alemães, região sul de São José dos Campos, que recebeu os atendimentos do Castramóvel.

Hércules, um pinscher de um ano e meio estava trêmulo, muito mais pela presença de outros cães do que pelo atendimento. Segundo a tutora, Zilma Alves, ele estava escondido no colo por timidez, pois o bichinho é bravo.

Este “gigante pequeno” estava aguardando na fila de espera na Emefi Professor Álvaro Gonçalves junto de outros pets e tutores para o serviço de castração e microchipagem de cães e gatos da Prefeitura de São José dos Campos.

Já o caramelo de sete meses Scooby também aguardava a vez, porém desconfiado com tanta atenção. A tutora Natália Gonçalves contou que adotou o cachorro em uma feira, “quando ele nem cabia na mão”. Agora o cão que está grande e saudável, será mais um animalzinho castrado com procedimentos seguros e gratuitos, oferecidos pelo programa Meu PET Feliz.

A espera na fila vale a pena. A Prefeitura disponibilizou 120 vagas para a castração de cães, sendo 70 para cachorros e 50 para felinos (machos e fêmeas), o serviço gratuito é feito por uma equipe profissional e dedicada.

A veterinária Patrícia Ikeda reforçou a importância do procedimento, principalmente para as fêmeas, uma vez que diminui os riscos de alterações no trato reprodutivo.

Para Patrícia Ikeda, o fato de a Prefeitura oferecer gratuitamente o serviço de castração e microchipagem é uma ótima oportunidade para quem gosta de animais, mas não pode arcar com despesas para o procedimento no setor privado.

“É um serviço excelente já que é levado direto até os bairros”, destacou a veterinária.

Meu Pet Feliz

A ampliação do atendimento do Castramóvel em todas as regiões é mais um compromisso do Plano de Gestão 2025-2028.

Desde 2018, foram realizadas 32.121 castrações de cães e gatos, sendo 9.249 com apoio do Castramóvel.

Além da cirurgia, é feita a microchipagem para identificação dos animais, minimizando abandonos, maus tratos e furtos. Já são mais de 37 mil animais microchipados nas castrações e nos procedimentos específicos realizados no CCZ.



