Alunos da JUVRio participam da Semana Nacional de Educação Financeira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O encontro faz parte da 12ª Semana da Educação Financeira – Laryssa Lomenha/JUVRio

Sessenta e quatro jovens que realizaram cursos nos Espaços das Juventude de Madureira, Estácio e Casa da Juventude Centro ganharam uma nova oportunidade de se qualificar, durante os encontros da Semana Nacional de Educação Financeira. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio) o Sicoob e o Sescoop RJ. Estudantes de 15 a 29 anos, moradores de comunidade do Rio, participaram do evento, que incluiu palestras sobre Cooperativismo e Educação Financeira com especialistas, entre os dias 13 e 15 de maio, no Centro.

O encontro faz parte da 12ª Semana da Educação Financeira, que, neste ano, teve como tema “Educação Financeira para Crianças e Jovens: Preparando a Sociedade para Escolhas Conscientes”.

Ane Cristine, de 18 anos, está em busca de aprender a administrar melhor seu próprio dinheiro. A jovem aluna do Espaço da Juventude de Madureira, que começou a trabalhar recentemente, quer entender seus próprios gastos e evitar dívidas.

– Gostei muito de entender como organizar meus gastos em planilhas ou anotando. Eu não sabia aplicar muito bem os conhecimentos em finanças e agora, com esse curso, vou conseguir. É um caminho para, no futuro, evitar a ansiedade sobre o que podemos ou não fazer com o próprio dinheiro – disse a moradora de Inhaúma.

Além da palestra, os alunos poderão realizar diversos cursos on-line. Na plataforma do Sicoob é possível encontrar formações com foco em finanças. Já na do Sescoop os jovens poderão aprender sobre diferentes temas relacionados à educação financeira e cooperativista.