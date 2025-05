Agência Minas Gerais | Operação Quebra-Cabeças desarticula atividades irregulares com peças de veículos em Belo Horizonte

A Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizaram, nos dias 13 e 14/5, uma Ação Conjunta de Fiscalização em empresas de desmontagem e comercialização de partes e peças usadas de veículos automotores. Denominada Operação Quebra-Cabeças, a iniciativa teve como foco combater irregularidades e coibir o comércio ilegal de peças veiculares.

A fiscalização foi realizada em regiões com grande concentração de empresas do setor, especialmente nos bairros Jardim Montanhês e Tirol, em Belo Horizonte. O objetivo foi verificar a regularidade das empresas, analisando desde as condições de habilitação e infraestrutura até o funcionamento dos estabelecimentos, além de combater a receptação e o uso de peças provenientes de veículos furtados ou roubados.

Foram vistoriados estabelecimentos devidamente registrados junto à CET-MG e locais sem credenciamento, o que permitiu uma ampla atuação no combate às irregularidades.

Resultados

Durante a operação, foram fiscalizados 11 estabelecimentos, dos quais três foram interditados por funcionarem em locais não autorizados pela CET-MG. Com o apoio de tecnologias especializadas, capazes de identificar a procedência das peças comercializadas, foram detectadas nove peças com origem ilícita — todas oriundas de veículos com registros de furto ou roubo.

Como resultado das ações, foram registrados três Boletins de Ocorrência e três pessoas foram conduzidas por suspeita de receptação qualificada, crime previsto no Código Penal Brasileiro.

A Operação Quebra-Cabeças reforçou o compromisso dos órgãos estaduais com a legalidade e com a segurança da sociedade mineira, promovendo ações conjuntas que integram inteligência, tecnologia e rigor na fiscalização.