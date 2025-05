Agência Minas Gerais | Governo de Minas se reúne com empresa para negociar a possível construção de indústria de biocombustível no estado

Relacionadas



Durante missão internacional em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a comitiva do Governo de Minas, liderada pelo vice-governador, Mateus Simões, se reuniu com a Be8 Energia Renovável, empresa que atua na produção de biodiesel, bioenergia e etanol, para discutir a viabilidade da implantação de uma planta industrial no estado.

O encontro aconteceu nessa sexta-feira (16/5) e contou com a presença do CEO da empresa, Erasmo Battistella.

O projeto da Be8 Energia Renovável prevê a instalação de uma planta industrial de biocombustíveis e bioquímica renovável no estado.

























Contribuição para a sustentabilidade

A possível construção desse projeto em Minas Gerais reforça o compromisso do governo estadual com a sustentabilidade no estado, sobretudo na transição energética e economia verde.

Caso se concretize, a atuação da empresa será importante para a inserção de Minas na cadeia nacional e internacional de biocombustíveis avançados; incentivar a atração de tecnologia limpa, valor agregado e empregos qualificados; além de estar em sintonia com as políticas estaduais de atração de investimentos sustentáveis.

Sobre a Be8 Energia Renovável

A Be8 Energia Renovável – anteriormente BSBios – é uma empresa brasileira criada em abril de 2005, em Colorado, no Rio Grande do Sul, que atua no setor de biocombustíveis e bioquímica renovável, com produção a partir de óleos vegetais e gordura animal.

Atualmente, a sede da Be8 fica em Passo Fundo, e a empresa conta com unidades industriais no Paraná, Piauí, Mato Grosso e Pará, além de estar presente também no Paraguai e na Suíça.