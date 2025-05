Agência Minas Gerais | Fhemig nomeia técnicos operacionais de saúde aprovados em concurso

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) nomeou, neste sábado (17/5), 49 técnicos operacionais de saúde (TOS) aprovados no concurso público de 2023. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado, um dia após a homologação das vagas.

Esses profissionais atuarão em unidades da rede Fhemig, que é referência em atendimentos de média e alta complexidade. O cargo de TOS inclui funções como auxiliar administrativo e técnicos em informática, nutrição e dietética, patologia clínica e radiologia.

O concurso ofereceu 1.801 vagas e as convocações estão sendo feitas de forma gradual, conforme a necessidade das unidades de saúde. Desde o resultado final do concurso, o primeiro da Fundação em mais de 10 anos, já foram realizadas 15 publicações de nomeações, com mais de mil convocados, entre médicos, enfermeiros e analistas. Destes, cerca de 750 são médicos de diferentes especialidades.

Orientações aos convocados

As informações sobre perícia médica, posse e documentação serão divulgadas no site da Fhemig. Na posse presencial, os candidatos devem apresentar a documentação original e poderão escolher a unidade de trabalho conforme a classificação e disponibilidade. Dúvidas devem ser enviadas para: [email protected].