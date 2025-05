Voo Eficiente proporciona experiência a pessoas com deficiência no Ubatumirim – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nesta sexta-feira, a Praia do Ubatumirim sediou mais uma edição do Voo Eficiente, evento de inclusão e acessibilidade que promove voos de paramotor para pessoas com deficiência. Realizada das 9h às 16h, a atividade teve apoio da Prefeitura de Ubatuba, por meio da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart e das secretarias de Esportes e Lazer e Saúde, por meio da equipe da Unir.

Anteriormente conhecido como Um Salto para a Vida, o evento vem ganhando cada vez mais visibilidade e participantes. Segundo o organizador José Ari Mateia Lóssio Correa, a meta era realizar cerca de 60 voos ao longo do dia, com a presença de mais de 200 pessoas, entre participantes, familiares e voluntários.

“Cada ano está participando mais gente. Esta edição está linda. O tempo colaborou, o vento está perfeito para garantir a segurança dos voos. É emocionante ver a alegria de cada pessoa ao voar pela primeira vez”, destacou Lóssio.

Entre os participantes estava Samuel dos Santos, de 33 anos, que ficou cadeirante aos 20. A expectativa era alta antes do voo.

“É a primeira vez que participo. Nossa, a expectativa está mil. Já nadei, fiz trilha, remei, pesquei em alto-mar… mas voar, nunca tinha voado”, contou.

Após a experiência, Santos descreveu a sensação.

“Foi bem tranquilo, até relaxei. Quando percebi, já estava lá em cima! Curti muito, não senti medo. Se pudesse, ia de novo agora mesmo.”

O responsável por viabilizar os voos foi o aerodesportista Walmir Almeida Lima, que destacou a importância de lidar com o medo com respeito e segurança.

“O medo é necessário, é o que nos mantém atentos. Mas quando a pessoa sente que está segura, o medo se transforma em prazer. É isso que torna essa experiência tão especial”, explicou.

Lima também ressaltou o potencial de Ubatuba para se tornar referência no voo livre, especialmente com o uso de paramotor e paratraike.

“Ubatuba tem características únicas: praias amplas, bolsões de areia, montanhas verdes e ilhas. Locais como Ubatumirim são ideais para esse tipo de esporte, e isso ainda contribui com o turismo acessível e sustentável”, finalizou.