Ubatuba inaugura novo espaço do Poupatempo, Sebrae, Procon e Banco do Povo – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba entregou oficialmente, na tarde de quinta-feira,15, o novo espaço de funcionamento no município de serviços municipais, como Poupatempo, Sebrae, Procon e Banco do Povo.

O evento contou com a presença de autoridades municipais, representantes de Secretarias da prefeitura e moradores que foram conferir de perto a nova sede, que vai oferecer mais comodidade, agilidade e eficiência no atendimento à população.

Instalado dentro de um supermercado às margens da rodovia Oswaldo Cruz, próximo à rotatória do Caiçara, o novo Poupatempo concentra, em um só lugar, serviços públicos essenciais do Governo do Estado e da Prefeitura. Entre eles, estão:

Emissão de Carteira de Identidade (RG)

Serviços da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Atestado de Antecedentes Criminais

Atendimento do Detran-SP

Procon

Sebrae

Banco do Povo Paulista

Desde que foi inaugurado em 2021, o Poupatempo de Ubatuba já realizou mais de 148 mil atendimentos presenciais, sendo 17,5 mil apenas entre janeiro e abril deste ano — um reflexo da alta demanda por serviços públicos acessíveis e de qualidade.

A mudança para o novo espaço representa um avanço importante. A unidade anterior, localizada na rua Professor Thomaz Galhardo, no Centro, apresentava sinais de deterioração e já não atendia com conforto às necessidades dos usuários. A nova localização está a apenas 5 minutos de carro ou 20 minutos a pé da antiga sede.

Além do ambiente mais amplo e moderno, o prédio oferece um diferencial importante: estacionamento para os usuários e ambiente climatizado, o que proporciona mais conforto tanto para o público quanto para os servidores.

“Pela primeira vez na história do órgão, nós temos um lugar aconchegante e um ambiente climatizado. Agradeço à administração por tudo o que tem feito por nós”, afirmou o responsável pelo Procon de Ubatuba, Andremar Cardia.