Sorocaba intensifica ações territoriais para o enfrentamento ao trabalho infantil – Agência de Notícias

Em preparação para o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil (12 de junho), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), está promovendo uma série de ações estratégicas voltadas ao enfrentamento dessa violação de direitos junto aos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Nesta quinta-feira (15), foi realizada uma reunião de alinhamento, na sede do Creas Sul Leste, com os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) vinculados a esta regional do Creas. São eles: Cras Aparecidinha, Cras Brigadeiro Tobias, Cras Cajuru e Cras Sul-Leste. O objetivo do encontro foi de fortalecer a articulação entre os serviços, traçando estratégias conjuntas para mobilizações e ações de sensibilização junto à comunidade atendida.

Participaram da reunião as coordenadoras do Creas e dos Cras, que puderam planejar intervenções que ampliem a conscientização da população sobre os riscos e prejuízos do trabalho infantil, promovendo a proteção integral de crianças e adolescentes.

As ações planejadas serão desenvolvidas ao longo das próximas semanas, com foco especial no mês de junho, mas com desdobramentos para além da data alusiva, com o envolvimento direto das crianças e adolescentes e suas famílias e a própria rede de proteção para que possam auxiliar na identificação deste tipo de violação.

De acordo com a Secretaria da Cidadania, novas reuniões serão realizadas ao longo deste mês com as outras regionais, para o planejamento das ações.

Mais informações sobre ações relacionadas ao combate ao trabalho infantil em Sorocaba podem ser obtidas junto à Secretaria da Cidadania, que está localizada na Rua Santa Cruz, 116, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-6900 ou ainda pelo e-mail: [email protected].