Sessão de Sábado exibe Hoje, SÁBADO (17/05) na Globo; Edward Mãos de Tesoura, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 17/05 e que horas começam os filmes de hoje.

Sábado, 17/05/2025 Corujão II O Juízo Título Original: O Juízo País de Origem: Brasileira Ano de Produção: 2017 Diretor: Andrucha Waddington Elenco: Fernanda Montenegro, Felipe Camargo, Lima Duarte, Fernando Eiras, Carol Castro, Criolo, Joaquim Torres Waddington Classe: Suspense Augusto se muda com a família para uma fazenda herdada de seu avô. Ele não imaginava que o lugar fosse assombrado por escravizados decididos a se vingar. Sessão de Sábado Edward Mãos de Tesoura Título Original: Edward Scissorhands País de Origem: Americana Ano de Produção: 1990 Diretor: Tim Burton Elenco: Winona Ryder, Johnny Depp, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Kathy Baker, Vincent Price Classe: Fantasia Peg descobre Edward, jovem criado por um inventor e que possui lâminas no lugar das mãos. Vítima da sua inocência, ele é amado por uns e perseguido por outros. Supercine Clube da Luta Título Original: Fight Club País de Origem: Americana Ano de Produção: 1999 Diretor: David Fincher Elenco: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Jared Leto, Meat Loaf Classe: Drama, Ação Um homem frequenta grupos de apoio na tentativa de superar a ansiedade e a insônia. Quando ele conhece Tyler, é arrastado para um clube de luta secreto. Corujão I A Fera Na Selva Título Original: A Fera Na Selva País de Origem: Brasileira Ano de Produção: 2017 Diretor: Lauro Escorel, Paulo Betti, Eliane Giardini Elenco: Eliane Giardini, Paulo Betti, José Mayer Classe: Romance João e Maria vivem uma vida inteira juntos. Ele é atormentado pela obsessão de que algo extraordinário vai acontecer em sua vida. Maria aceita esperar com ele.

Filmes na Globo – Sábado, 17/05/2025: Suspense nacional, clássicos do cinema e drama cult

A programação de filmes da TV Globo para o sábado, 17 de maio de 2025, está repleta de títulos marcantes, mesclando produções brasileiras e grandes sucessos do cinema mundial. O público vai poder curtir histórias que vão do suspense sobrenatural ao romance introspectivo, passando por um dos filmes mais cultuados dos anos 90. Confira os destaques do dia nas sessões Corujão II, Sessão de Sábado, Supercine e Corujão I.

Corujão II — O Juízo

Horário: madrugada de sexta para sábado

Corujão exibe Hoje, SÁBADO (17/05) na Globo; A Fera Na Selva, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Supercine exibe Hoje, SÁBADO (17/05) na Globo; Clube da Luta, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Título original : O Juízo

: O Juízo País de origem : Brasil

: Brasil Ano de produção : 2017

: 2017 Direção : Andrucha Waddington

: Andrucha Waddington Elenco : Fernanda Montenegro, Felipe Camargo, Lima Duarte, Criolo, Carol Castro

: Fernanda Montenegro, Felipe Camargo, Lima Duarte, Criolo, Carol Castro Gênero: Suspense

O sábado começa com um suspense nacional de peso. O Juízo narra a história de Augusto, que decide recomeçar a vida com a família em uma fazenda herdada de seu avô. No entanto, o local guarda segredos sombrios: espíritos de escravizados mortos retornam em busca de vingança. Com um elenco estrelado, o longa traz reflexões sobre o passado e justiça ancestral.

Sessão de Sábado — Edward Mãos de Tesoura

Horário: fim da tarde de sábado

Título original : Edward Scissorhands

: Edward Scissorhands País de origem : Estados Unidos

: Estados Unidos Ano de produção : 1990

: 1990 Direção : Tim Burton

: Tim Burton Elenco : Johnny Depp, Winona Ryder, Vincent Price, Dianne Wiest

: Johnny Depp, Winona Ryder, Vincent Price, Dianne Wiest Gênero: Fantasia

Na Sessão de Sábado, a Globo apresenta o clássico moderno Edward Mãos de Tesoura. Dirigido por Tim Burton, o filme conta a história de Edward, um jovem solitário criado por um inventor que faleceu antes de lhe dar mãos humanas — deixando-o com lâminas afiadas no lugar delas. Sua chegada à vizinhança pacata provoca tanto fascínio quanto medo. Uma obra sensível sobre amor, diferença e aceitação.

Supercine — Clube da Luta

Horário: noite de sábado

Quais filmes vão passar Segunda (19/05) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE – QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Quais Filmes vão passar HOJE (18/05) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, CINEMAÇO E DOMINGO MAIOR, CORUJÃO; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Título original : Fight Club

: Fight Club País de origem : Estados Unidos

: Estados Unidos Ano de produção : 1999

: 1999 Direção : David Fincher

: David Fincher Elenco : Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Jared Leto

: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Jared Leto Gênero: Drama, Ação

O Supercine traz um dos filmes mais impactantes da virada do milênio. Em Clube da Luta, um homem insone e frustrado com a vida conhece o misterioso Tyler Durden. Juntos, eles fundam um clube secreto onde homens extravasam seus impulsos violentos. O filme é uma crítica ácida ao consumismo e à alienação moderna, com reviravoltas surpreendentes e atuações memoráveis.

Corujão I — A Fera na Selva

Horário: madrugada de sábado para domingo

Título original : A Fera na Selva

: A Fera na Selva País de origem : Brasil

: Brasil Ano de produção : 2017

: 2017 Direção : Lauro Escorel, Paulo Betti, Eliane Giardini

: Lauro Escorel, Paulo Betti, Eliane Giardini Elenco : Eliane Giardini, Paulo Betti, José Mayer

: Eliane Giardini, Paulo Betti, José Mayer Gênero: Romance

Encerrando a maratona de filmes, o Corujão I exibe o sensível A Fera na Selva, adaptação livre da obra de Henry James. João vive na expectativa de que algo grandioso mudará sua vida. Ao lado de Maria, ele percorre uma existência pautada pela espera desse momento transformador. Um romance introspectivo que aborda o tempo, as escolhas e a esperança.

Conclusão

O sábado, 17 de maio, será uma jornada cinematográfica de intensas emoções na Globo, com espaço para o suspense nacional, o encanto da fantasia, a provocação filosófica e o romance psicológico. Uma programação eclética que promete agradar diferentes gostos ao longo do dia e da madrugada.

Tags: filmes na Globo, sábado na TV, Edward Mãos de Tesoura, Clube da Luta, O Juízo, A Fera na Selva, Sessão de Sábado, Supercine, Corujão, filmes brasileiros, cinema cult, suspense, drama, fantasia.