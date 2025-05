Serviços da Rede Municipal de Saúde promovem atividades alusivas à Semana da Enfermagem

Os serviços da Rede Municipal de Saúde de João Pessoa estão realizando atividades em alusão à Semana da Enfermagem, celebrada entre os dias 12 e 20 de maio. A programação nas unidades de saúde tem o objetivo de homenagear e valorizar enfermeiros e técnicos de enfermagem, reconhecendo sua dedicação e importância na assistência prestada à população.

O secretário municipal de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira, destacou a importância de homenagear as equipes de enfermagem. “São esses profissionais que estão na linha de frente, acolhendo, cuidando e garantindo que cada cidadão receba uma atenção humanizada, qualificada e contínua. Em João Pessoa, temos orgulho de contar com uma equipe comprometida, que faz a diferença todos os dias”, afirmou.

No Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, a programação da última segunda-feira (12) contou com um treinamento de Suporte Básico à Vida para os profissionais da área, além de terapias holísticas e entrega de brindes aos homenageados. Para a terça-feira (20), está programada uma ação de beleza e bem-estar para os colaboradores, um treinamento prático sobre acesso venoso e uma cerimônia de encerramento das atividades comemorativas.

A enfermeira Landaci Barbosa, que atua no Hospital Dia, elogiou as atividades oferecidas e reforçou a importância de sua profissão. “Gostei muito do treinamento de Suporte Básico à Vida porque é uma forma de nos capacitar e agregar ainda mais conhecimento, tendo em vista que a enfermagem é essencial na assistência em saúde”, disse.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oceania, o foco foi a saúde mental e bem-estar da equipe de enfermagem com palestra sobre aromaterapia e momento de convivência com lanche especial e sorteio de brindes. Já na UPA Bancários, os profissionais foram homenageados com apresentação da Banda da Polícia Militar da Paraíba.

Os profissionais da enfermagem da UPA Valentina foram agraciados com serviços de autocuidado como massagem e limpeza de pele, além de ginástica laboral e palestras relacionadas ao tema. Na UPA Cruz das Armas, foi realizado um treinamento para a equipe, além de um momento de comemoração com lanche especial.

A programação da Semana da Enfermagem na rede municipal segue até a próxima semana com atividades nos hospitais, policlínicas, unidades de pronto atendimento, unidades de saúde da família e outros serviços de saúde.