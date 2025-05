São José sedia oficina de capacitação do Procon

Avelino Israel





São José dos Campos sediará, nos dias 26 e 27 de maio, uma oficina de capacitação de funcionários do Procon de 48 cidades do Vale do Paraíba e região de Bragança Paulista, relacionada à CIP (Carta de Informações Preliminares). O documento é utilizado para o registro inicial de reclamações feitas pelos consumidores.

Os encontros serão conduzidos por especialistas da Fundação Procon de São Paulo em parceria com o Procon de São José e acontecerão no Cefe (Centro de Formação do Educador – Av. Olivo Gomes, 250 – Santana) nos seguintes horários: Dia 26 (turma 1) – das 13h às 17h. Dia 27 (turma 2) – das 9h às 13h.

Qualificação

A capacitação deverá atender cerca de 100 profissionais e visa qualificar ainda mais os que trabalham diretamente no atendimento, para uma elaboração mais consistente dos relatos das reclamações. O treinamento acontecerá até o dia 29 de maio em 15 cidades de todas as regiões do estado de São Paulo.

