São José intensifica combate ao descarte irregular

Com o apoio das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e a colaboração dos cidadãos, a Prefeitura de São José dos Campos tem intensificado as ações de combate ao descarte irregular de resíduos em áreas públicas.

Entre 1º de janeiro e 15 de maio, foram registradas 51 autuações em flagrante — dessas, 29 contaram com o auxílio direto do CSI. As multas aplicadas variam de acordo com o tipo e a quantidade de material descartado, podendo atingir até R$ 26 mil por infração. No total, as autuações somam R$ 1.326.000.