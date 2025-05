Saae/Sorocaba realiza limpeza e manutenção preventiva de lago no Jardim Santa Catarina – Agência de Notícias

Fotos: Saae/Sorocaba

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba realiza a limpeza, retirada de mato e manutenção preventiva de lago no Jardim Santa Catarina, Zona Norte da cidade. A intervenção ocorre periodicamente, para se evitar, sobretudo, a proliferação das plantas que podem prejudicar a vida aquática.

Os trabalhos, que tiveram início nesta semana e devem ser concluídos no fim de agosto deste ano, são executados por equipes de servidores da autarquia. Na ação é mobilizada uma escavadeira hidráulica, além de caminhões para a retirada dos resíduos. Por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), foi efetuada toda a roçagem das encostas no entorno do lago.

A manutenção do local foi uma das demandas apresentadas no último dia 25 de abril, durante edição do programa “Prefeitura de bairro em bairro”, em que uma equipe do Poder Público esteve no local, para ouvir as solicitações da população e providenciar soluções.

O lago tem aproximadamente 25 mil metros quadrados de área e fica localizado paralelo ao entroncamento das ruas Benedito Leme de Brito e Luiz Animo Bono, no Jardim Santa Cantarina. O espaço abriga pista de ciclovia, com aproximadamente 500 metros de extensão, com espaço arborizado, onde os moradores passam momentos agradáveis com as famílias, praticam atividades físicas e levam seus pets para passear.

Os serviços no Jardim Santa Catarina seguem programação pré-definida pelo Saae/Sorocaba, que engloba a manutenção preventiva de todos os córregos e Bacias de Contenção do município.

A autarquia já executou manutenções preventivas desse tipo, por exemplo, em córregos dos bairros Brigadeiro Tobias, Jardim Brasilândia, Jardim Leocádia, Jardim Paulistano, Jardim Piratininga, Jardim Prestes de Barros (Lavapés), Mineirão, Vila Barão e Vila Mathilde, além das Bacias de Contenção do Abaeté, Campolim, Parque Kasato Maru, Norcross e Rua Panamá (Barcelona), bem como nas duas bacias do Reservatório de Detenção de Cheias (RDC) da Água Vermelha e lagos nos Parques João Pellegrini (Central Parque) e Vila Formosa.