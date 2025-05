Rondas Escolar e Maria da Penha participam de ação de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes  – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A ação foi realizada no Parque Realengo Susana Naspolini – Divulgação

Guardas das Rondas Escolar (GRE) e Maria da Penha (RMP), da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio), participaram, nesta sexta-feira (16/5), de uma ação intersetorial de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Parque Realengo Susana Naspolini, localizado na Zona Oeste da cidade. A ação foi promovida pela Comissão de Integração e Proteção ao Educando (CIPE), da Secretaria Municipal de Educação, em alusão ao Maio Laranja, que trata desse tema, e reuniu alunos do GET Jacques Raimundo, GEO Nicarágua e escola Padre Leonel Franca.

além de representantes de diversos órgãos e entidades que atuam diretamente na rede de proteção de crianças e adolescentes, como profissionais da Saúde e da Assistência Social, do Conselho Tutelar e da Segurança Municipal.

Os grupamentos especiais da GM-Rio convidados também integram essa rede e atuam ativamente em situações emergenciais, coibindo diretamente esse tipo de crime, mas também na conscientização, por meio de palestras, rodas de conversa, atividades lúdicas etc. Os mascotes Linda e Justo e a menina do “semáforo do toque”, que faz alusão a prevenção do abuso sexual, participaram da caminhada feita no interior do parque. A equipe da Ronda Maria da Penha fez uma exposição com banners informativos e distribuiu folderes sobre a violência doméstica.

O objetivo da ação também foi o de chamar atenção da população sobre a importância da prevenção, denúncia e enfrentamento dessas graves violações de direitos. Vale lembrar ainda que domingo, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.