Representantes de Ubatuba marcam presença na Avistar 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba, reconhecida como a capital brasileira do birdwatching, marcou presença na Avistar 2025, uma das principais feiras de observação de aves da América Latina, que acontece de 16 a 18 de maio no Jardim Botânico de São Paulo. Representantes da Secretaria Municipal de Turismo (Setur) estiveram prestigiando a feira e divulgando o município no primeiro dia de feira.

Com aproximadamente 565 espécies de aves registradas — representando cerca de 5% da avifauna mundial e 30% das espécies brasileiras — Ubatuba se consolida como um dos destinos mais procurados por observadores de aves. Essa diversidade é atribuída à combinação de fatores como o clima úmido e instável, que favorece a oferta contínua de alimentos, e à preservação de mais de 80% de seu território coberto pela Mata Atlântica

A cidade oferece diversas trilhas e pontos de observação, como a Fazenda Angelim, Fazenda Capricórnio, Sertão do Cambucá, Sítio Folha Seca e a torre de observação de aves no Quilombo da Fazenda. O Sertão da Folha Seca, por exemplo, é reconhecido mundialmente pela observação de beija-flores, onde é possível avistar até 25 das 65 espécies existentes no Brasil.

“A presença de Ubatuba na Avistar 2025 visa promover seus atrativos naturais e fortalecer parcerias com operadores turísticos, pesquisadores e entusiastas da observação de aves. O evento servirá como plataforma para divulgar as iniciativas de conservação e os roteiros especializados que o município oferece, consolidando ainda mais sua reputação no cenário do ecoturismo”, destacou o secretário de Turismo, Bruno Oliveira.