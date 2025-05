Prefeitura de Sorocaba aborda conscientização preventiva da Hepatite A – Agência de Notícias

Posted on

O Governo de Mato Grosso do Sul está ampliando de R$ 100 mil para R$ 120 mil o valor-limite de isenção parcial do ICMS para a compra automóvel novo a pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down e autista. A medida é inclusiva no sentido que promove cidadania e garante […]