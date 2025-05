Prefeitura de Bonito instala placas contra o descarte irregular de lixo

Posted on

Por MRNews Com apoio do Governo do Estado, a Expogenética MS, maior evento de exposição agropecuária da raça nelore em Mato Grosso do Sul, foi oficialmente aberta ontem (1°) no Parque Laucídio Coelho – em Campo Grande –, com programação de leilões, exposições, shows e rodeios. O governador Eduardo Riedel e a primeira-dama Mônica Riedel […]