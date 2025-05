Operação Casa Limpa visita regiões central e sul neste sábado

Posted on

Por: Mariana Campos A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), abrirá, na próxima segunda-feira (8), as inscrições para a programação gratuita “Férias nos Museus 2024”, que ocorrerá de 16 a 18 de janeiro, das 10h às 12h, no Museu Histórico Sorocabano (MHS) e no Museu da Estrada de Ferro Sorocabana (MEFS), […]