Maricá x Pouso Alegre ; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Maricá x Pouso Alegre: Livescore, Estatísticas e Onde Assistir – Série D (17/05/2025)

A Série D do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor, e um dos confrontos mais aguardados neste sábado, 17 de maio de 2025, é entre Maricá e Pouso Alegre. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) e promete movimentar o Grupo A6 da competição. Ambas as equipes buscam subir na tabela, cada uma com seus desafios recentes e expectativas renovadas.

Desempenho Recente das Equipes

Maricá vem de uma sequência instável nos últimos cinco jogos, com apenas uma vitória:

Derrota para o Boavista (2×1)

Empate com o Nova Iguaçu (1×1)

Derrota para a Portuguesa-RJ (2×1)

Vitória sobre o Rio Branco-ES (2×0)

Goleada sofrida diante do Flamengo na Copa Rio (5×0)

Já o Pouso Alegre demonstra uma performance ligeiramente superior, somando duas vitórias:

ASSISTIR Ponte Preta x Brusque Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (17/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Ypiranga x Náutico Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (17/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Vitória contra o Nova Iguaçu (1×0)

Derrota para o Boavista (1×0)

Empate com o Porto Vitória (1×1)

Vitória fora de casa diante do Água Santa (3×2)

Derrota para o Athletico-PR na Copa do Brasil (2×0)

Confronto Direto

Não há histórico de confrontos diretos registrados entre Maricá e Pouso Alegre em competições oficiais até o momento, o que torna este encontro ainda mais interessante. Será o primeiro capítulo de uma nova rivalidade regional?

Odds e Palpites (17/05/2025)

De acordo com as principais casas de apostas, ainda não há cotações definidas, mas as tendências apontam para equilíbrio:

Bet365, Betano, Estrelabet, Superbet, Esportivabet e Aposta Ganha ainda não divulgaram as odds.

Fique atento, pois as cotações serão atualizadas nas horas que antecedem a partida. É importante considerar o mando de campo do Maricá, que pode fazer diferença em um confronto sem favorito claro.

Transmissão ao Vivo

A partida terá transmissão ao vivo por plataformas de apostas que oferecem streaming de jogos, como bet365 e outras. Para assistir, é necessário estar cadastrado e ter saldo ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas. Verifique também as restrições geográficas para sua região.

ASSISTIR Floresta x Guarani Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (17/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Água Santa x Rio Branco-ES ; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Estatísticas ao Vivo (Livescore)

Durante o jogo, você pode acompanhar o livescore em tempo real no portal Flashscore.com.br, com dados atualizados sobre posse de bola, finalizações, cartões, substituições e muito mais. O site cobre mais de 1.000 ligas ao redor do mundo, incluindo a Série D.

Considerações Finais

Este confronto marca um momento decisivo para Maricá e Pouso Alegre na Série D. O time mineiro chega embalado por bons resultados fora de casa, enquanto o clube carioca tenta recuperar o fôlego jogando em seus domínios. Com equilíbrio técnico, qualquer detalhe pode decidir o resultado.

Tags: Maricá x Pouso Alegre ao vivo, Série D 2025, estatísticas Maricá, estatísticas Pouso Alegre, onde assistir Maricá x Pouso Alegre, palpites Série D, Maricá hoje, Pouso Alegre hoje, livescore Maricá x Pouso Alegre

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.