Mais 270 lotes recebem titulação fundiária no Jardim São José II

Habitação e Regularização Fundiária

A Prefeitura de São José dos Campos recebeu na quinta-feira (15) o registro cartorial dos 60 lotes da quadra 14 do Jardim São José II, na região leste do município. Dos 305 imóveis regularizados neste ano, 270 estão localizados no bairro, beneficiando também as quadras 19, 15, 18 e 21.

Além disso, houve a entrega de 61 títulos de propriedade em vários núcleos. Técnicos da Prefeitura levaram os documentos na casa dos moradores do Altos do Caetê, Boa Esperança, Capão Grosso, Capuava, Chácaras Araújo, Jardim dos Coqueiros, Majestic, Santa Hermínia e Santa Maria.

Proposta do Plano de Gestão 2025-2028, a regularização fundiária está sendo realizada em diversos bairros informais. O trabalho passa por etapas diferentes, como levantamento topográfico, coleta de documentos, constatação de posse, conferência em cartório e entrega dos títulos aos moradores e proprietários.

Atualmente o processo está em andamento em cerca de 100 núcleos urbanos. A regularização permite o reconhecimento oficial da propriedade e a inserção das comunidades no mapa, o que significa segurança jurídica e qualidade de vida para as famílias.

Plano de Gestão 2025-2028

Lotes registrados

Jardim São José II 270

Santa Lúcia 35

Total 305









