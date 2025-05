Juazeiro x União-TO; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Série D: Márcio Luiz reencontra ex-clube em Juazeiro x União-TO

No próximo domingo, 18 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Estádio Adauto Moraes será palco de um duelo com sabor especial para o zagueiro Márcio Luiz. O defensor do União Araguainense-TO reencontra a Juazeirense-BA, clube pelo qual teve uma passagem relâmpago em 2018, disputando apenas uma partida oficial. Agora, vestindo a camisa celeste do União, o jogador poderá viver um dos momentos mais marcantes de sua carreira, aplicando a famosa “lei do ex” na Série D do Campeonato Brasileiro.

Aos 35 anos, Márcio Luiz acumula uma trajetória sólida no futebol brasileiro, com passagens por diversos clubes como Real Brasília, Goianésia, Anápolis, Rio Branco-SP, Volta Redonda-RJ e Iporá. Mesmo sem ter marcado gols nesta temporada pelo União-TO — são oito jogos e nenhum tento —, o zagueiro se mostra peça importante na defesa da equipe tocantinense. A partida contra seu antigo clube, mesmo com uma história tão breve, representa mais do que um reencontro: é a chance de mostrar que ainda tem muito a contribuir em campo.

O confronto entre Juazeirense e União-TO é válido pela 5ª rodada do Grupo A4 da Série D. Ambas as equipes estão em busca de uma vitória fundamental para se posicionarem melhor na tabela e se aproximarem da zona de classificação à próxima fase. O time da casa espera usar o fator local a seu favor, enquanto o União chega pressionado após perder três titulares e anunciar que poderá dispensar até cinco atletas nas próximas semanas, conforme noticiado recentemente.

Itabirito x Uberlândia; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

América-RN x Santa Cruz-RN; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Além do reencontro entre Márcio Luiz e a Juazeirense, o jogo chama atenção pelos bastidores movimentados do União-TO, que foi recentemente absolvido pelo TJD-TO por uma suposta escalação irregular. A equipe tenta manter o foco dentro das quatro linhas, apesar das instabilidades extracampo.

A expectativa para o jogo é alta, tanto pela rivalidade crescente do grupo quanto pelas narrativas individuais que o confronto carrega. Márcio Luiz, com sua experiência e liderança, pode ser peça chave para a reação do União-TO, e um gol contra o ex-time colocaria seu nome nos holofotes da rodada.

Ficha técnica da partida:

Jogo: Juazeirense x União Araguainense-TO

Juazeirense x União Araguainense-TO Competição: Série D do Campeonato Brasileiro – 5ª rodada (Grupo A4)

Série D do Campeonato Brasileiro – 5ª rodada (Grupo A4) Data: 18/05/2025

18/05/2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Adauto Moraes – Juazeiro (BA)

Tags: União-TO, Juazeirense-BA, Série D 2025, Márcio Luiz, Campeonato Brasileiro Série D, lei do ex, futebol tocantinense, futebol baiano, Estádio Adauto Moraes.

Horizonte FC x SOUSA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Barcelona-BA x Jequié; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.