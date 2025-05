Itabirito x Uberlândia; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Itabirito x Uberlândia EC: Livescore, Estatísticas e Previsões para a Rodada 5 do Brasileirão Série D 2025

No próximo dia 18 de maio de 2025, Itabirito FC e Uberlândia EC se enfrentam em um duelo importante pela 5ª rodada do Brasileirão Série D, Grupo A7. A partida está marcada para às 17h00 (horário local) e promete muita emoção, já que as duas equipes brigam por posições de destaque na tabela de classificação.

Situação Atual das Equipes

Atualmente, o Itabirito FC ocupa a 3ª colocação do grupo, acumulando 6 pontos após uma sequência de uma vitória e três empates nas últimas cinco partidas. O time busca manter a boa fase atuando em casa e aproveitando o apoio da torcida para somar mais pontos e se aproximar da liderança.

Já o Uberlândia EC está na 6ª posição, com 4 pontos conquistados até o momento. A equipe vem de resultados mistos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas, precisando de uma vitória fora de casa para se recuperar na competição e subir na tabela.

Histórico de Confrontos Diretos (H2H)

O duelo entre Itabirito FC e Uberlândia EC tem apresentado jogos equilibrados. Nos últimos cinco encontros, o Uberlândia venceu 3 partidas, enquanto o Itabirito conquistou 2 vitórias, mostrando que o confronto é bastante competitivo. Isso deixa o embate deste domingo ainda mais imprevisível, com chances reais para ambos os lados.

América-RN x Santa Cruz-RN; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Horizonte FC x SOUSA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Onde Assistir e Livescore

Os torcedores que não puderem comparecer ao estádio podem acompanhar o jogo pelo sistema de livescore em tempo real pelo site Sofascore, que oferece atualizações rápidas e precisas do placar, estatísticas ao vivo, escalações, substituições, cartões e melhores momentos.

Além disso, o Sofascore disponibiliza vídeos com os principais lances da partida e análises detalhadas, sendo uma ótima ferramenta para quem deseja acompanhar o desempenho de ambos os times durante o jogo.

Análise e Previsões

Com base na performance recente e no momento das equipes, espera-se um jogo disputado, com chances para os dois lados. O Itabirito FC, atuando como mandante, deve tentar controlar a posse de bola e explorar o apoio da torcida para pressionar o adversário. Já o Uberlândia EC poderá apostar em um contra-ataque rápido para surpreender a defesa adversária.

Para os apostadores, a disputa parece aberta, e o equilíbrio no histórico recente reforça a expectativa de um resultado apertado. As casas de apostas apontam probabilidades equilibradas para vitória dos mandantes, visitantes ou empate, o que promete um duelo emocionante até o apito final.

Barcelona-BA x Jequié; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Juazeiro x União-TO; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Importância da Partida

Essa rodada é crucial para o andamento da fase de grupos do Brasileirão Série D. O desempenho das equipes neste confronto pode definir posições importantes na tabela e aumentar as chances de classificação para a próxima fase do campeonato.

Por isso, Itabirito FC e Uberlândia EC prometem entregar um espetáculo de alto nível, com muita garra e competitividade, buscando a vitória para se firmar na disputa.

Fique ligado para acompanhar todas as atualizações, resultados e estatísticas de Itabirito FC x Uberlândia EC, além de outras partidas do Brasileirão Série D. Para mais informações e livescores em tempo real, visite o Sofascore, referência em dados esportivos e cobertura completa de futebol nacional e internacional.

Tags: Itabirito FC x Uberlândia EC, Brasileirão Série D 2025, Brasileirão Série D Grupo A7, futebol ao vivo, livescore futebol, resultados futebol, estatísticas futebol, apostas futebol

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.