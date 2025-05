Guaratinguetá marca presença em eventos estratégicos para o fortalecimento do turismo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Por: Bruno Rodrigues A Unidade Básica de Saúde (UBS) Cerrado realizará, no dia 14/3, das 9h às 11h, uma ação referente ao ‘Dia Mundial do Rim’ e de ´Prevenção do Câncer Colorretal’. A data alusiva à campanha (14 de março) tem como objetivo a reflexão do acesso ao diagnóstico e tratamento da doença renal crônica. […]