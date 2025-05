Garis da Comlurb serão homenageados no Maracanã, neste domingo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Como parte das comemorações dos 50 anos da Comlurb e do Dia do Gari, celebrados respectivamente em 15 e 16 de maio, um vídeo especialmente feito para os eventos será veiculado antes e durante o intervalo do clássico entre Flamengo e Botafogo, neste domingo (18/5), às 18h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O vídeo presta homenagem aos garis e mostra as diferentes funções que desempenham esses profissionais essenciais ao Rio de Janeiro, além de enaltecer a boa relação deles com os moradores e visitantes da cidade. Os torcedores poderão conhecer um pouco da força, alegria e do trabalho de excelência dos garis que fazem da Comlurb, a maior empresa de limpeza urbana da América Latina.