Estudantes terão Prepara Idiomas Day neste sábado

Fernanda Niquirilo





Secretaria de Educação e Cidadania

O sábado também é dia de estudar e se divertir! A primeira edição de 2025 do Prepara Idiomas Day será realizada neste sábado (17), no Cedemp (Centro de Educação Empreendedora), reunindo mais de 135 alunos da Rede de Ensino Municipal para uma manhã de atividades interativas em inglês.

Voltado para estudantes dos 6º, 7º e 8º anos, o evento presencial faz parte das ações do curso online Prepara Idiomas, oferecido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Educação e do CITE (Centro de Inovação e Tecnologias Educacionais). A iniciativa é semestral e proporciona momentos de troca entre alunos e professores, promovendo a socialização e o aprendizado de forma lúdica.

Com dinâmicas gamificadas, os estudantes colocam em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, em um ambiente que estimula o uso do idioma de forma leve e divertida. A proposta também fortalece o ensino de inglês dentro do conceito de Educação Integral, ampliando as oportunidades de aprendizagem no contraturno escolar.

Tá On!

O curso Prepara Idiomas conta com cerca de 2.500 alunos inscritos e é dividido em dois módulos: Starter e One.

As atividades acontecem durante a semana, com lives às segundas-feiras, encontros online (meetings) e acesso ao material didático produzido pelo CITE, além do uso do livro Time Zones, da National Geographic Learning, que conta com plataforma digital própria com vídeos e áudios.

Para facilitar o acesso às aulas e conteúdos, as escolas da rede municipal disponibilizam Salas Google e Chromebooks, garantindo que todos os estudantes possam acompanhar o curso com qualidade.

Serviço

Prepara Idiomas Day – First Edition

Data: Sábado, 17 de maio

Horário: Das 8h às 11h

Local: Cedemp (Centro de Educação Empreendedora)- Rua Tsunessaburo Makiguti, 157 – Floradas de São José



