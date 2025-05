Educação Infantil inicia certificação 5.0 nas escolas

Fernanda Niquirilo





Um novo capítulo na educação infantil foi escrito nesta sexta-feira (16), em São José dos Campos. Em meio a sorrisos, abraços apertados e olhos brilhando de orgulho dos presentes, a Emei Torataro Takitani, no Jardim Vale do Sol, foi a primeira escola de Educação Infantil da rede de ensino municipal a receber a certificação 5.0.

A manhã festiva reuniu alunos, professores, autoridades e convidados para celebrar não só uma nova conquista, mas também uma história de afeto e dedicação à primeira infância.

Fundada em 1982, a escola completa 43 anos em 2025, agora com um novo olhar voltado para o futuro, sem deixar de lado o carinho, a tradição e o acolhimento que sempre foram marcas registradas da unidade.

Pequenos aprendizes, grandes emoções

Na Emei Torataro, onde 278 crianças com idades entre 4 meses e 5 anos e 11 meses são acolhidas diariamente, o brilho nos olhos dos pequenos falava por si.

“Minha parte preferida são os livros, eu gosto de ouvir histórias e essa sala é muito legal!”, contou animado o pequeno Guilherme Marques, de 5 anos, enquanto ouvia a professora interpretar a ‘Chapéuzinho Vermelho’.

Já a doce Yasmin Lauane, também de 5 anos, apontou para o novo espaço musical e afirmou, com todo entusiasmo: “Aqui a gente vai aprender muita coisa, eu mesmo gosto de tocar todos os instrumentos e já estou animada”.

Crianças aprendem e se divertem no novo Ambiente Literário da Emei Torataro Takitani | Foto: Cláudio Vieira|PMSJC

Mais que estrutura, um propósito

A transformação da escola vai muito além das paredes reformadas ou dos novos espaços pedagógicos. A certificação 5.0 é um símbolo de uma proposta educacional inovadora que respeita o tempo da criança, valoriza as relações e promove o aprendizado significativo desde os primeiros anos de vida.

“Ser a primeira escola infantil a conquistar esse selo é uma grande honra, mas, acima de tudo, é um reflexo do nosso trabalho diário, feito com amor, intencionalidade e compromisso com cada criança que passa por aqui”, afirmou emocionada a diretora da escola, Valkiria Souza.

“Hoje não é só um dia de festa, é um marco para a história da nossa escola e para a educação infantil da cidade”, destacou.

A professora Letícia Bernardes, que atua na unidade desde 2019, também celebrou a conquista com orgulho. “Ver a escola se transformar e saber que estamos oferecendo mais qualidade, mais estímulo e mais cuidado para os nossos pequenos é demais! Os novos espaços que a escola recebeu serão muito bons tanto para os alunos quanto para os professores é um ganho muito grande”, disse.

Crianças exploram atividades lúdicas na Emei Torataro Takitani | Foto: Cláudio Vieira|PMSJC

Ambientes que acolhem e inspiram

Com o foco na inovação desde o início da vida escolar, a Emei Torataro Takitani passou por importantes melhorias estruturais e pedagógicas para alcançar a certificação 5.0. Entre as novidades estão o Ambiente Literário, para a estimulação da leitura e da imaginação, e o Espaço de Experiências, que promove o pensamento criativo, a cultura maker e o primeiro contato com tecnologia. Outras melhorias realizadas na escola são:

Revitalização completa do Ambiente Literário

Criação e implantação do novo Espaço de Experiências

Ampliação dos refeitórios dos alunos e funcionários

Ampliação do número de salas de aula

Revitalização dos parques e ambientes externos

Reformas nos ambientes da secretaria e gestão

Melhorias no fraldário e sala de amamentação

Atualização da Sala de Recursos

Educação 5.0 desde o berço

A conquista da Emei Torataro Takitani é parte do Programa Educação 5.0, implantado pela Prefeitura de São José dos Campos desde 2021. O programa propõe um novo jeito de ensinar e aprender, com foco no desenvolvimento integral dos estudantes e na preparação para os desafios do século XXI.

Mais do que tecnologia e espaços modernos, o conceito 5.0 promove ambientes colaborativos, acolhedores e inovadores, onde o brincar, o imaginar, o descobrir e o conviver são protagonistas da aprendizagem.

Ambiente seguro e acolhedor: criança se diverte durante momento de recreação | Foto: Cláudio Vieira|PMSJC

Escolas já certificadas

Com a certificação da Emei Torataro Takitani, São José dos Campos chega a 36 escolas reconhecidas como 5.0. São elas:

Emefi Alda de Souza Araújo (Jardim Mesquita) Emefi Luiza Guratti (Setville) Emefi Maria Antonieta Payar (Residencial Pinheirinho dos Palmares) Emefi Emmanuel dos Santos (Residencial Frei Galvão) Emefi Palmyra Sant’Anna (Vila Industrial) Emefi Terezinha Araújo (Jardim Santa Hermínia) Emefi Leonor Pereira Nunes Galvão (Vila Industrial) Emefi Martha Abib Castanho (Jardim Satélite) Emefi Profª Therezinha do Menino Jesus do Nascimento (Dom Pedro I) Emefi Profº Álvaro Gonçalves (Campo dos Alemães) Emefi Profª Vera Babo de Oliveira (Altos de Santana) Emefi Profª Maria Ofélia Veneziani Pedrosa (Jardim Pôr do Sol) Emefi Profª Lúcia Pereira (Jd. Santo Onofre) Emefi Profª Otacília Madureira de Moura (Vila Nova Conceição) Emefi Mercedes Rachid Edwards (São Francisco Xavier) Emefi Doutor Possidônio José de Freitas (Galo Branco) Emefi Profª Homera da Silva Braga (Morumbi) Emefi Prof. Moacyr Benedicto de Souza (Campo dos Alemães) Emefi Profª Dosulina Chenque Chaves de Andrade (Altos de Santana) Emefi Profº Antônio Palma Sobrinho (Parque Nova Esperança) Emefi Profª Ana Berling Macedo (Alto da Ponte) Emefi Profª Silvana Maria Ribeiro de Almeida (Jardim Cerejeiras) Emefi Profª Sebastiana Cobra (Jardim das Indústrias) Emefi Profª Mariana Teixeira Cornélio (Jardim Telespark) Emefi Profª Elizabete de Paula Honorato (Jardim Mariana) Emefi Profª Áurea Cantinho Rodrigues (Jardim Oswaldo Cruz) Emefi Profª Ruth Nunes da Trindade (Parque Interlagos) Emefi Prof° Waldemar Ramos (Vista Verde) Emefi Profª Ildete Mendonça Barbosa (Residencial União) Emefi Profª Elza Regina Ferreira Bevilacqua (Jardim Estoril) Emefi Profª Rosa Tomita (Jardim São José II) Emefi Profª Sônia Maria Pereira da Silva (Parque Novo Horizonte) Emefi Profª Maria Augusta Moreira da Costa (Jardim Uirá) Emefi Profª Mercedes Maria Perotti (Rio Comprido) Emefi Santana do Paraíba (Região Norte) Emei Torataro Takitani (Jardim Vale do Sol)



