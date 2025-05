Desfile autoral apresenta moda sustentável, inclusiva e premiada – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Seis estilistas de Mato Grosso do Sul e uma boliviana convidada mostraram que a moda é plural e inclusiva

O maravilhoso pôr do sol no Porto Geral de Corumbá foi cenário para o desfile de moda nesta sexta-feira (16) no 18º Festival América do Sul (FAS). Vinte modelos selecionados de Corumbá desfilaram peças autorais de seis estilistas estilistas de MS selecionados por chamamento público.

O evento contou também com a participação de uma estilista boliviana, convidada pela organização.

As marcas que entraram na passarela são a Anderson Bosh (Frida Recycled Bosh), F.M. (Sangue Latino), Luane Sales (Mitos e Lendas: Os Bichos D’Água), Natasha Constantino (Moda Africana), Higor Euzébio (Pantanal Urbano) e FNK (Urban Wear).

Karla Velasquez, coordenadora geral da moda no evento, conta que este é o segundo ano que o desfile acontece no Festival América do Sul.

“Os principais critérios para a seleção dos estilistas foi que a moda fosse autoral. Acredito que este é o Festival mais importante do país, pois é o único que reúne tantas culturas, tantas artes da América do Sul inteira, que tem também uma moda extremamente rica. Então apresentar uma moda sustentável e inclusiva coloca Mato Grosso do Sul cada vez mais no mapa da moda”.

O estilista Luiz Gugliatto, diretor do desfile, fala com entusiasmo da qualidade apresentada no desfile. “Sou muito criterioso e faço questão de ajudar desde o backstage até a coordenação e várias etapas do desfile para apresentar um desfile que Mato Grosso do Sul merece, inclusive por que este é um Festival internacional. Temos que ter uma entrega a altura e foi isso que vimos aqui hoje”.

Sustentabilidade e inclusão e prêmios

Hoje na passarelo tivemos duas marcas premiadas. A primeira é a Anderson Bosh e a segunda é a Bocaiúva Moda Inclusiva, que entrou com a mesma coleção que eles desfilaram na Brasil Eco Fashion do ano passado, além de serem os idealizadores da Semana de Moda Inclusiva de Campo Grande, que é a único evento desse segmento no Brasil.

Modelo mirim

Entre os modelos estava o corumbaense Yan Sérgio Castro da Costa, de 9 anos, dançarino de street dance e estudante da Escola Municipal Fernando de Barros. Ele conta o que achou da nova função nas passarelas. “Foi muito divertido ser modelo por um dia. É minha primeira vez no Festival e já fui convidado para desfilar e foi muito legal”.

A mãe de Yan, Luana Assunção de Castro, conta que incentiva o filho a aproveitar as oportunidades e se divertir. “Além de estudar ele está inserido na dança, foi convidado para participar da abertura do Festival e agora a desfilar. A criança tem que se divertir e eu incentivo ele a ter experiências positivas. E aqui no Festival ele pode conhecer e aprender a respeitar a cultura de vários países “, comenta orgulhosa.

Débora Bordin, Ascom FAS 2025

Foto: Ricardo Gomes/Ascom FAS 2025