CSI recebe representantes da Prefeitura de Itajubá

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

O Centro de Segurança e Inteligência (CSI) de São José dos Campos recebeu, nesta quinta-feira (15), a visita do secretário de Governo de Itajubá (MG), Sérgio Tiago Ribeiro, e do secretário de Defesa Social, André Oliveira Coli.

Durante a visita, os representantes destacaram a relevância do modelo adotado por São José dos Campos na área de segurança pública.

“São José dos Campos é uma referência nos serviços públicos. Viemos buscar conhecimento e entender como funciona a integração das forças de segurança”, afirmou Sérgio Ribeiro.

“Uma cidade com mais de 700 mil habitantes apresentar índices tão baixos de criminalidade é um exemplo a ser seguido”, complementou André Coli.

Tecnologia a serviço da segurança

Desde sua inauguração, em abril de 2021, o CSI tem se destacado pelo investimento contínuo em tecnologia, especialmente com a expansão do sistema de câmeras inteligentes e a adoção do reconhecimento facial.

O objetivo principal é promover segurança e qualidade de vida para a população. Entre os recursos utilizados pelo centro estão:

1.186 câmeras inteligentes (com previsão de aumento para 1.691 ainda este ano)

Reconhecimento facial

Rastreamento de pessoas, veículos e objetos

Detecção de movimento e tempo de permanência

Integração entre sistemas das forças de segurança

Acesso remoto às imagens por todas as corporações atuantes no município



Resultados

A atuação do CSI tem gerado resultados concretos. Desde sua implantação o CSI atuou diretamente em mais de 3.000 ocorrências, colaborou na recuperação de 739 veículos, contribuiu para a detenção de 1.544 suspeitos e na captura de 334 foragidos da Justiça.

Modelo

Com destaque no cenário nacional, o CSI tem despertado o interesse de gestores públicos e autoridades de todo o Brasil e do exterior. Somente em 2024, foram registradas 1.051 visitas institucionais ao centro, incluindo delegações de 10 estados brasileiros e representantes de 6 países: China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Reino Unido e África do Sul.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão