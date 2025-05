Conselho dos Técnicos inaugura laboratório de inovação no PIT

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

O CRT-SP (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira (15) um laboratório de inovação no Parque de Inovação Tecnológica, em São José dos Campos.

O espaço foi criado com o objetivo de valorizar e qualificar os profissionais técnicos, promovendo ações formativas, eventos temáticos e aproximação com as novas tecnologias.

Chamado de Inovatec, o centro vai oferecer capacitações e eventos técnicos gratuitos, apoiar a inserção dos técnicos em temas relevantes para o mercado de trabalho e inovação, promover conexões entre educação técnica e mercado de trabalho, além de atuar como ponte entre os profissionais técnicos e os desafios do futuro.

O evento de lançamento contou com a presença de diretores do Conselho Regional, do PIT e autoridades municipais.

Inauguração do novo laboratório no PIT | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Segundo o presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais, Gilberto Takao Sakamoto, a importância de São José dos Campos e do PIT dentro do ecossistema de inovação do país, foi fundamental para a escolha da instalação do centro de inovação.

“Além de incentivarmos o desenvolvimento profissional, queremos fomentar projetos inovadores e estabelecermos em setores estratégicos importantes para o futuro do país”, afirmou.

O centro vai ocupar um espaço de 180 metros quadrados no Centro Empresarial 4 do PIT.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico