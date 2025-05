confira as imagens dos eventos do Festival América do Sul 2025 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

GALERIAS DE IMAGENS: confira as imagens dos eventos do Festival América do Sul 2025 —– SoulRa e Carla Coronel —– Palco do Porto: Mayra Sanches —– Palco do Porto: Pedro La Colina —– Palco Américas: Xamã —– Conjunto de dança Estrelas do Pantanal —– […]

Ritmos da fronteira e força feminina marcaram show de SoulRa e Karla Coronel durante o Festival América do Sul Destaques da cena musical de MS, cantoras mesclaram rap, R&B, pop e sons fronteiriços em noite vibrante no Porto Geral O Palco das Américas, no Porto Geral, foi tomado por […]

Festa latina arrasta multidão no Palco do Porto com Pedro La Colina e Mayra Sánchez A noite do dia 16 de maio no Palco do Porto, durante o Festival América do Sul em Corumbá, foi marcada por um espetáculo vibrante e cheio de energia. Mais […]

‘Corumbá a pé’ convida turistas e moradores a redescobrir a história da cidade caminhando pelas ruas Caminhada conduzida por especialistas provoca reflexões sobre os marcos históricos, a arquitetura e a cultura de Corumbá No fim de tarde do dia 16 de maio no 18ª Festival América […]

Xamã agita Corumbá com show inesquecível e conquista o público na segunda noite do Festival América do Sul Em sua primeira visita à cidade, o rapper emocionou a plateia com hits e momentos de descontração com os fãs Na noite do dia 16 de maio, o Palco das […]