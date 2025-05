Conferência debate serviços para qualidade de vida dos idosos

Cláudio Souza





Colaborou o estagiário João Vítor Trindade

Melhorar a vida das pessoas idosas, com prestação de serviços públicos de qualidade para que possam ter saúde, bem-estar, lazer, respeito, dignidade e direitos preservados.

Com este objetivo, a Prefeitura de São José dos Campos realizou, nesta sexta-feira (16), a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que contou com a participação de 200 pessoas, entre idosos, servidores municipais, prestadores de serviços públicos e representantes da sociedade civil organizada e de entidades parceiras da Prefeitura.

O evento no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, na região norte, teve como tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”.

A professora doutora Débora Guedes, da Univap, durante palestra | Foto: PMSJC

Respeito e inclusão

A conferência foi fundamental para promover e ampliar a participação da sociedade civil organizada na formulação e implementação de políticas públicas para as pessoas idosas.

Durante o dia todo foram discutidas e deliberadas propostas para melhorar a vida dos cidadãos com 60 anos ou mais, com foco na inclusão, democracia, respeito, garantia de direitos, proteção, sustentabilidade e justiça social.

“Fiquei muito feliz de poder participar desta conferência tão importante para nossa cidade, discutindo propostas para melhorar a vida dos idosos”, disse a aposentada e dona de casa Isabel Ferreira Santos, que tem 62 anos e frequenta as atividades da Casa do Idoso Norte.

“Os serviços públicos para os idosos são excelentes. Na nossa cidade, os idosos são respeitados e bem cuidados”, concluiu.

Árvore com palavras e sentimentos nobres para fortalecer os idosos | Foto: PMSJC

Eixos temáticos

Uma das atrações da conferência foi a apresentação do Coral das Quatro Casas do Idoso, que emocionou e divertiu o público.

A professora doutora Débora Wilza de Oliveira Guedes, pró-reitora de Extensão da Univap (Universidade do Vale do Paraíba), que é assistente social e gerontóloga, ministrou palestra sobre o tema da conferência.

Os 200 inscritos se dividiram em salas do Cefe, onde foram realizadas oficinas sobre os cinco eixos temáticos com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil organizada.

São eles:

• Financiamento das Políticas Públicas para Ampliação e Garantia dos Direitos

• Fortalecimento de Políticas para a Proteção à Vida, à Saúde e para o Acesso ao Cuidado Integral da Pessoa Idosa

• Proteção e Enfrentamento a Todas as Formas de Violência, Abandono Social e Familiar da Pessoa Idosa

• Participação Social, Protagonismo e Vida Comunitária na Perspectiva das Múltiplas Velhices

• Consolidação e Fortalecimento da Atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como Política do Estado Brasileiro

Nas mesas redondas dos eixos temáticos foram formuladas propostas do município | Foto: PMSJC

Delegados

Após as mesas redondas de debates, foram eleitos os delegados que representarão São José na 16ª Conferência Estadual da Pessoa Idosa de São Paulo, que será realizada entre os próximos dias 17 e 21 de agosto na capital. A 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa acontecerá entre 5 e 8 de novembro.

São 10 delegados, sendo cinco titulares (três da sociedade civil e dois do poder público) e cinco suplentes (três da sociedade civil e dois do poder público).

As propostas aprovadas serão apresentadas no evento estadual como sugestões do município para discussão e decisão das prioridades nas políticas públicas para os próximos anos, envolvendo governo e sociedade civil organizada.



