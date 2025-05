Comlurb participa da festa de 114 anos da Praça Saens Peña – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Comlurb estará presente na festa de 114 anos da Praça Saens Peña, na Tijuca, que será realizada neste sábado (17/5), e que terá diversas atrações durante todo o dia. O evento contará com a presença do grupo Chegando de Surpresa, composto de garis que cantam músicas de conscientização sobre o descarte correto de resíduos. Com toda a sua criatividade, o gari Job Mário de Almeida vai mostrar sua veia artística com as músicas que compôs, especialmente a que exalta as feiras livres.

O Samba dos 50 anos da Comlurb, lançado durante as comemorações de aniversário da Companhia na quinta-feira, composto pelo gari Rafael Drumond e que conta com a participação do próprio Job, também será apresentado na ação festiva.

A equipe de revitalização de praças fez a instalação de um playground de eucalipto com brinquedos para as crianças e o piso de grama sintética, além da colocação de mesas e bancos de concreto e a pintura dos postes e dos bancos de madeira. A equipe de coleta seletiva da Comlurb também estará presente: serão distribuídos panfletos informativos, e técnicos vão tirar dúvidas e orientar a população sobre o serviço feito pela Comlurb.