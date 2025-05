Barcelona-BA x Jequié; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Barcelona-BA x Jequié: Onde assistir, estatísticas e tudo sobre o jogo (18/05/2025)

O confronto entre Barcelona-BA x Jequié, válido pela Série D do Campeonato Brasileiro, será realizado neste domingo, 18 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília). A partida promete agitar o futebol baiano com dois clubes tradicionais em busca de recuperação na tabela.

A seguir, você confere o livescore, retrospecto, estatísticas e onde assistir ao duelo ao vivo.

Desempenho atual das equipes

O Barcelona-BA entra em campo pressionado por uma sequência sem vitórias. Nas últimas cinco partidas, o time acumulou três empates e duas derrotas, incluindo um revés por 3 a 0 contra o União Araguainense em 10 de maio. O time de Ilhéus precisa urgentemente somar pontos para não se distanciar dos primeiros colocados do grupo.

Já o Jequié tem desempenho ligeiramente melhor, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Na rodada anterior, o time foi derrotado em casa por 3 a 2 pela Juazeirense, o que deixou a torcida preocupada com a irregularidade da equipe fora de casa.

Retrospecto direto (H2H)

Nos dois confrontos mais recentes entre as equipes:

15/01/2025 – Barcelona-BA 0x0 Jequié (Campeonato Baiano)

– Barcelona-BA 0x0 Jequié (Campeonato Baiano) 20/01/2024 – Jequié 0x2 Barcelona-BA (Campeonato Baiano)

O histórico recente favorece levemente o Barcelona-BA, que venceu o último jogo fora de casa e empatou em casa este ano.

Últimos jogos do Barcelona-BA

10/05 – União Araguainense 3×0 Barcelona-BA (derrota)

04/05 – Juazeirense 1×1 Barcelona-BA (empate)

26/04 – Barcelona-BA 2×2 Lagarto (empate)

20/04 – Penedense 0x0 Barcelona-BA (empate)

25/02 – Barcelona-BA 1×2 Athletic Club (derrota)

Últimos jogos do Jequié

11/05 – Jequié 2×3 Juazeirense (derrota)

04/05 – Jequié 1×0 União Araguainense (vitória)

26/04 – ASA 4×2 Jequié (derrota)

20/04 – Jequié 1×0 Sergipe (vitória)

26/02 – Jequié 1×2 Retrô (derrota)

Onde assistir Barcelona-BA x Jequié ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo por plataformas de apostas que oferecem streaming aos usuários cadastrados, como:

Bet365

Betano.br

Estrelabet

Superbet.br

Esportivabet

Aposta Ganha

Para assistir, é necessário estar com saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas. Regras de localização geográfica e transmissão podem se aplicar.

Probabilidades e palpites

Ainda sem odds confirmadas, as casas de apostas devem abrir as cotações em breve. Considerando o momento das equipes, o empate parece o resultado mais provável, já que ambos apresentam dificuldades ofensivas e defesas vulneráveis.

Considerações finais

O jogo entre Barcelona-BA e Jequié promete ser decisivo para as pretensões dos clubes na Série D. Ambos precisam reagir para sonhar com a classificação à próxima fase. Acompanhe o livescore em tempo real e fique por dentro de todos os lances ao vivo.

