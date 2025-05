ASSISTIR São Bernardo x Caxias Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (18/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre São Bernardo x Caxias é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (18) às 16h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

São Bernardo x Caxias: confronto direto mira o topo da Série C 2025

Neste domingo (18), às 16h30 (horário de Brasília), o Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), será palco de um duelo decisivo entre São Bernardo e Caxias pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela e buscam consolidar-se entre os melhores da competição.

São Bernardo quer embalar em casa

Atualmente na oitava colocação, com 8 pontos, o São Bernardo ainda busca sua primeira vitória como mandante nesta Série C. Em casa, o time comandado por Ricardo Catalá soma dois empates, mas vem mostrando evolução nas últimas rodadas. São três jogos de invencibilidade, com dois triunfos fora de casa — contra Floresta e Guarani — e um empate.

O treinador deve manter a base da equipe titular que vem atuando nas últimas partidas. O destaque é o equilíbrio entre defesa e ataque, com boas atuações de Emerson Santos no meio e Felipe Azevedo no setor ofensivo. Catalá demonstrou confiança no elenco: “Seguimos buscando a evolução com mais uma vitória na competição, o que deixa nosso ambiente leve e os jogadores repletos de confiança”, declarou após a vitória diante do Guarani.

Caxias em ascensão sonha com liderança

Do outro lado, o Caxias chega embalado e ocupa a segunda posição da tabela, com 10 pontos, apenas atrás da líder Ponte Preta. Sob o comando do técnico Júnior Rocha, a equipe grená soma três vitórias consecutivas e busca manter a invencibilidade fora de casa para assumir a ponta da competição.

Para esta rodada, o time gaúcho terá o desfalque do centroavante Welder, lesionado. O atacante Willen Mota, autor do gol da última vitória contra o Retrô, deve assumir a titularidade. Eduardo Melo aparece como outra alternativa ofensiva, enquanto Gustavo Nescau segue aprimorando a forma física.

Prováveis escalações

São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Rafael Forster e Pará; Emerson Santos, Romisson, Foguinho e Pedro Felipe; Rodolfo e Felipe Azevedo.

Técnico: Ricardo Catalá

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Willen Mota.

Técnico: Júnior Rocha

Ficha técnica

Jogo : São Bernardo x Caxias

: São Bernardo x Caxias Data : 18/05/2025

: 18/05/2025 Horário : 16h30 (horário de Brasília)

: 16h30 (horário de Brasília) Local : Estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo (SP)

: Estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo (SP) Árbitro : Arthur Gomes Rabelo (ES)

: Arthur Gomes Rabelo (ES) Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues e Arthur Pancieri Pires (ES)

Expectativa e panorama

O duelo entre São Bernardo e Caxias é direto na luta pela parte de cima da tabela e promete ser equilibrado. Os paulistas tentam aproveitar o fator casa para se firmar no G-8, enquanto os gaúchos visam assumir a liderança e manter a boa fase.

Onde assistir

O torcedor poderá acompanhar ao vivo pelos canais Nosso Futebol e DAZN, via streaming. Além disso, o site odiariodebarretos.com.br realiza a cobertura em tempo real, com pré-jogo a partir das 19h.

