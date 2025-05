ASSISTIR Maringá x Botafogo-PB Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (18/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Maringá x Botafogo-PB é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (18) às 16h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Maringá x Botafogo-PB pela 6ª rodada da Série C: confira escalações, desfalques e horário da partida

Maringá FC e Botafogo-PB entram em campo neste domingo (18), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Willie Davids, em Maringá, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Em momentos distintos na tabela, as equipes lutam por objetivos diferentes: o Tricolor busca a liderança provisória da competição, enquanto o time paraibano tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Situação na tabela

ASSISTIR Figueirense x Ituano Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (18/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR ABC x Anápolis Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (18/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Com 10 pontos, o Maringá ocupa atualmente a 4ª colocação, empatado em pontos com o Ituano e atrás apenas de Ponte Preta (13 pontos) e Caxias (12). Já o Botafogo da Paraíba é apenas o 13º colocado, com 5 pontos, e corre o risco de se aproximar do Z-4 em caso de nova derrota.

Maringá com desfalques importantes

O técnico Jorge Castilho terá que lidar com duas baixas: o zagueiro Vilar está suspenso após expulsão na derrota por 3 a 2 para o CSA, enquanto o volante Ronald Carvalho segue no departamento médico com lesão muscular. Para as respectivas posições, João Félix ou Cauã Tavares devem compor a zaga, e no meio-campo Lucas Bonifácio deve ser mantido, com Buga podendo retornar após cumprir suspensão. Parrudo e Evanderson também disputam uma vaga.

Provável escalação do Maringá FC:

Rafael William; Raphinha, Tito, João Félix (ou Cauã Tavares) e Max Miller; Lucas Bonifácio, Buga (Parrudo ou Evanderson) e Léo Ceará; Negueba, Moraes e Maranhão.

ASSISTIR São Bernardo x Caxias Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (18/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Itabirito x Uberlândia; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Estreia no comando do Botafogo-PB

Do lado visitante, a principal novidade é a estreia do técnico Márcio Fernandes, que assume o lugar de Carlos Zaga, demitido após os maus resultados. Experientes como o meia Camilo (39 anos) e o atacante Henrique Dourado (35 anos) lideram o elenco do “Belo” nesta tentativa de recuperação.

Provável escalação do Botafogo-PB:

Michael; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Camilo (ou Thallyson, Gabriel Honório ou Guilherme Santos); Henrique Dourado (ou Denilson) e Rodrigo Alves.

Duelo antecipado da Copa do Brasil

O confronto também serve de preparação para os compromissos da próxima semana pela Copa do Brasil. O Maringá enfrenta o Atlético-MG na quarta-feira (21), às 21h30, na Arena MRV, com a vantagem do empate por 2 a 2 no jogo de ida. Já o Botafogo-PB encara o Flamengo no Maracanã, também às 21h30, após perder por 1 a 0 em casa.

Classificação da Série C antes da 6ª rodada (Top 5):

Ponte Preta – 13 pts Caxias – 12 pts Ituano – 10 pts Maringá – 10 pts Londrina – 9 pts

Próximos jogos da 6ª rodada (Série C):

Sábado – 17/5:

17h: Tombense x CSA

17h: Floresta x Guarani

19h30: Ponte Preta x Brusque

19h30: Ypiranga-RS x Náutico

Domingo – 18/5:

16h30: Maringá FC x Botafogo-PB

16h30: São Bernardo x Caxias

19h: Figueirense x Ituano

19h: Retrô x Itabaiana

Segunda-feira – 19/5:

19h30: Confiança x Londrina

19h30: ABC x Anápolis

Onde assistir: A partida entre Maringá FC e Botafogo-PB deve ter transmissão ao vivo pelo canal oficial da CBF no YouTube ou plataformas de streaming parceiras.

Tags: Campeonato Brasileiro Série C, Maringá FC, Botafogo-PB, Escalações, Copa do Brasil, Futebol Paranaense, Série C 2025, Willie Davids, Márcio Fernandes, Jorge Castilho.

Onde assistir

O torcedor poderá acompanhar ao vivo pelos canais Nosso Futebol e DAZN, via streaming. Além disso, o site odiariodebarretos.com.br realiza a cobertura em tempo real, com pré-jogo a partir das 19h.

Tags: Brusque, Ponte Preta, Série C 2025, Campeonato Brasileiro Série C, Futebol Catarinense, Futebol Paulista, Onde assistir Ponte Preta x Brusque, Escalação Brusque, Escalação Ponte Preta, Jogo ao vivo Série C.

Mais informações

– Notícias do Caxias

– Série C 2024

– noticias da Tombense

– Notícias do Sampaio Corrêa

– Notícias do Athletic

– Notícias do CSA

– Noticias do Confiança

Notícias do São Bernardo

Notícias do Botafogo-PB

**TAGS**: Aparecidense, Clube Náutico Capibaribe, Série C

Continue acompanhando a cobertura completa e atualizações sobre a Série C no