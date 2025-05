ASSISTIR Floresta x Guarani Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (17/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Por MRNews



Neste sábado, dia 17 de maio de 2025, o Floresta Esporte Clube recebe o Guarani em partida válida pela primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece às 17h (horário de Brasília) e promete ser um duelo equilibrado entre duas equipes que precisam reagir na competição para sonhar com a classificação à próxima fase.

Análise do Floresta Esporte Clube

O Floresta chega para esta partida com um retrospecto recente misto. A equipe cearense vem de uma derrota por 3 a 2 para o Botafogo-PB na última rodada, após vencer o Retrô por 1 a 0 e empatar com o Anápolis fora de casa. Com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas, o time tenta encontrar regularidade para se manter entre os primeiros colocados do grupo.

Jogando em casa, o Floresta tem sido competitivo, e a força do Estádio Presidente Vargas pode ser um trunfo importante. O técnico deve repetir a base da equipe que venceu o Retrô, apostando no equilíbrio entre defesa sólida e saída rápida em transição.

Análise do Guarani

Já o Guarani vive um momento mais delicado. O time de Campinas venceu apenas uma partida nas últimas cinco rodadas — 2 a 1 sobre o Botafogo-PB em casa — e acumula quatro derrotas, a última delas para o São Bernardo por 1 a 0. Com dificuldades defensivas e pouca efetividade no ataque, o Bugre precisa se reinventar fora de casa para somar pontos e escapar da zona de perigo.

A pressão sobre o elenco é grande, e o técnico pode optar por alterações táticas, priorizando um esquema mais reativo para tentar explorar os erros do Floresta.

Odds e palpites para Floresta x Guarani

As principais casas de apostas apontam leve favoritismo para o Guarani, mesmo fora de casa:

Betano : Floresta (3.10) | Empate (2.85) | Guarani (2.45)

: Floresta (3.10) | Empate (2.85) | Guarani (2.45) BetEsporte : Floresta (3.25) | Empate (3.00) | Guarani (2.44)

: Floresta (3.25) | Empate (3.00) | Guarani (2.44) EstrelaBet: Floresta (3.00) | Empate (2.80) | Guarani (2.37)

Essas cotações refletem o momento inconsistente das duas equipes, mas o histórico recente indica que o Floresta pode surpreender, especialmente jogando em seus domínios.

Onde assistir Floresta x Guarani ao vivo

A partida não terá transmissão na TV aberta, mas os torcedores poderão acompanhar o livescore em tempo real pelo site Flashscore.com.br, que oferece atualizações minuto a minuto, estatísticas, escalações e muito mais. Além disso, casas de apostas como bet365 e Aposta Ganha disponibilizam a transmissão ao vivo para clientes cadastrados com saldo em conta ou que tenham realizado apostas nas últimas 24 horas.

Retrospecto e confronto direto

Não há registros recentes de confrontos diretos entre Floresta e Guarani, o que adiciona um fator de ineditismo ao duelo deste sábado. Com objetivos semelhantes e a necessidade de pontuar, o jogo promete intensidade e muita disputa no meio-campo.

Conclusão

Floresta Esporte Clube x Guarani é mais um dos grandes confrontos da Série C 2025, com duas equipes em busca de afirmação. O duelo marcado para às 17h de sábado será decisivo para as pretensões de ambos os clubes na tabela. Acompanhe os lances em tempo real e não perca nenhum detalhe dessa partida equilibrada.

Tags: Floresta x Guarani ao vivo, Série C 2025, Brasileirão Série C, Floresta Esporte Clube, Guarani FC, onde assistir Série C, odds Série C, palpites Série C hoje, futebol brasileiro.

