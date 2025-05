ASSISTIR Figueirense x Ituano Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (18/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Figueirense x Ituano é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (18) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Figueirense x Ituano: confronto de extremos marca a 6ª rodada da Série C do Brasileirão

Neste domingo, dia 18 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), Figueirense e Ituano se enfrentam no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida promete ser um duelo de opostos, colocando frente a frente o lanterna da competição contra um dos líderes, em momentos completamente distintos na tabela.

Figueirense busca primeira vitória na Série C

A temporada do Figueirense na Série C tem sido marcada por dificuldades. Com apenas dois pontos somados em cinco jogos, o clube catarinense ocupa a última colocação na tabela. A equipe ainda não venceu na competição e precisa reagir imediatamente para escapar do rebaixamento.

O técnico Pintado enfrenta um desafio extra para o duelo: o meia Gabriel Santiago foi expulso na última rodada contra o Itabaiana e está suspenso. A ausência obriga uma reestruturação no meio-campo. Apesar disso, o treinador adota um tom otimista.

“O Ituano é perigoso, mesmo cedendo posse, finaliza muito no gol. Conheço bem o Mazola, será um duelo aberto. O Figueirense tem que buscar a vitória e isso vai gerar um jogo intenso”, afirmou Pintado.

Ituano quer manter sequência positiva e se consolidar no G4

Vivendo uma realidade oposta, o Ituano é um dos destaques da Série C até agora. Com 10 pontos conquistados, ocupa a terceira posição e pode até assumir a liderança dependendo dos resultados da rodada. A equipe paulista tem mostrado consistência, mesmo com desfalques importantes.

Para a partida, o técnico Mazola Júnior não contará com o goleiro Saulo, fora da temporada com lesão no joelho, e nem com o atacante Vinícius Popó, vetado pelo departamento médico por conta de um estiramento muscular.

Apesar das ausências, o comandante do Galo de Itu está confiante:

“Temos feito bons jogos e estamos em um aproveitamento excelente. Vamos a Florianópolis em busca dos três pontos. Queremos garantir a classificação o quanto antes.”

Prováveis escalações

Figueirense: Fabrício; Léo Maia, Lucas, Ligger e Leonan; Flávio, Rafinha Potiguar e Wellington Nem; Felipe Augusto, Renan e Marlyson.

Técnico: Pintado

Ituano: Jefferson Paulino; Thássio, Luiz Gustavo, Matheus Mancini e Dal Pian; Bruno Silva, Kaio Mendes, Ramon e Fernando Canesin; Neto Berola e Walterson.

Técnico: Mazola Júnior

Arbitragem e local da partida

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS) Assistentes: Fabrício Lima Baseggio (RS) e Otávio Legramanti (RS)

Fabrício Lima Baseggio (RS) e Otávio Legramanti (RS) Estádio: Orlando Scarpelli

Orlando Scarpelli Cidade: Florianópolis (SC)

Expectativas para o jogo

Com objetivos distintos, o duelo entre Figueirense e Ituano deve ser movimentado. Enquanto o time da casa precisa urgentemente dos três pontos para respirar na competição, o visitante quer consolidar sua posição no G4 e manter o embalo rumo à classificação para a próxima fase.

O resultado pode definir os rumos de ambas as equipes na Série C, e por isso, a partida é uma das mais esperadas da rodada.

Onde assistir

O torcedor poderá acompanhar ao vivo pelos canais Nosso Futebol e DAZN, via streaming. Além disso, o site odiariodebarretos.com.br realiza a cobertura em tempo real, com pré-jogo a partir das 19h.

