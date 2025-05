ASSISTIR ABC x Anápolis Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (18/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre ABC x Anápolis é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (18) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

ABC x Anápolis: Ingressos à venda para o duelo pela 6ª rodada da Série C na Arena das Dunas

O ABC Futebol Clube volta a campo na próxima segunda-feira, 19 de maio de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Anápolis, em jogo válido pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal (RN), e promete atrair um bom público, especialmente com os preços promocionais para os torcedores que desejam apoiar o time potiguar.

A diretoria do clube já iniciou a venda de ingressos, com opções pela internet e também em pontos físicos, oferecendo meia-entrada e valores acessíveis. A expectativa é de casa cheia para empurrar o Mais Querido rumo à sua primeira vitória como mandante nesta edição da Série C.

Preços e pontos de venda dos ingressos para ABC x Anápolis

Os ingressos para a partida já estão disponíveis no site Ingresse.com, além dos pontos físicos tradicionais em Natal:

Elefante Mais Querido (Natal Shopping)

Gol Mania (Partage Norte Shopping e Prudente de Morais)

Os preços foram divididos por setores, com opções de inteira e meia-entrada:

Anel Leste – Portões N e O (torcida do ABC) Inteira: R$ 40 Meia: R$ 20

Cadeira Premium – Portão D (setor misto) Inteira: R$ 100 Meia: R$ 50



Momento do ABC na Série C 2025

O ABC vive um momento de oscilação na Série C. Apesar de boas atuações fora de casa, a equipe ainda busca firmar sua força como mandante, e o jogo contra o Anápolis será essencial para somar pontos e se manter firme na briga pelo G-8, zona de classificação à próxima fase.

O técnico Marcelo Cabo espera contar com o apoio da torcida para transformar a Arena das Dunas em um verdadeiro caldeirão. Jogadores como Lucas Mota e Wallyson são as esperanças de gol do time alvinegro, que vem ajustando sua equipe ao longo da competição.

Anápolis busca surpreender

Do outro lado, o Anápolis Futebol Clube chega motivado após resultados positivos e mira surpreender fora de casa. A equipe goiana sabe da importância do confronto direto contra um concorrente por vaga na fase final, e promete um jogo equilibrado e com boas chances para ambos os lados.

Como assistir ao jogo ABC x Anápolis

A partida terá transmissão ao vivo pelo DAZN e poderá ser acompanhada também pelo canal oficial do ABC no YouTube, com pré-jogo, entrevistas e cobertura completa. Além disso, rádios locais como a Rádio Globo Natal e a 96 FM também transmitem ao vivo para os torcedores que não puderem estar presentes na Arena.

Onde assistir

O torcedor poderá acompanhar ao vivo pelos canais Nosso Futebol e DAZN, via streaming. Além disso, o site odiariodebarretos.com.br realiza a cobertura em tempo real, com pré-jogo a partir das 19h.

Mais informações

