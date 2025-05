Aparecidense x Goiânia ; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Aparecidense x Goiânia: Prévia Completa com Livescore, Estatísticas e Onde Assistir (17/05/2025)

No próximo sábado, dia 17 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), Aparecidense e Goiânia se enfrentam pela Série D do Campeonato Brasileiro em um duelo goiano repleto de rivalidade regional e necessidade de recuperação. A partida acontece no estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, com cobertura em tempo real por meio de livescore e estatísticas atualizadas em plataformas como Flashscore, Betano e Superbet.

Situação das Equipes

Aparecidense vive um momento oscilante. Nas últimas cinco partidas, somou duas vitórias, dois tropeços e um empate:

Derrota para o Porto Velho (3×1)

Vitória contra o Goianésia (3×0)

Derrota apertada para o Fluminense na Copa do Brasil (1×0)

Empate com o Mixto (0x0)

Vitória fora de casa contra o Capital (1×0)

Já o Goiânia, apesar da vitória recente sobre o Porto Velho (2×0), acumula quatro derrotas nos últimos cinco jogos da temporada, incluindo:

Derrota em casa para o Goianésia (0x1)

Derrota para o Ceilândia (1×0)

Revés para o Luverdense (0x1)

Derrota anterior para o Goiatuba no estadual (0x1)

Retrospecto Direto (H2H)

Nos últimos cinco confrontos diretos, o equilíbrio foi a marca principal:

25/01/2025 – Goiânia 1×1 Aparecidense

25/02/2024 – Goiânia 0x1 Aparecidense

21/01/2023 – Goiânia 2×1 Aparecidense

13/11/2020 – Goiânia 2×1 Aparecidense

30/09/2020 – Aparecidense 1×1 Goiânia

Ou seja, nos últimos cinco jogos, cada equipe venceu uma vez, e três partidas terminaram empatadas, o que deixa o confronto ainda mais imprevisível.

Cotações das Casas de Apostas (Odds)

As principais casas de apostas oferecem boas oportunidades para este clássico goiano:

Superbet.br: Aparecidense 2.00 | Empate 3.30 | Goiânia 3.40

Aparecidense 2.00 | Empate 3.30 | Goiânia 3.40 Aposta Ganha: Aparecidense 1.97 | Empate 3.35 | Goiânia 3.40

Essas odds indicam um leve favoritismo para a equipe mandante, mas com margem apertada, refletindo o equilíbrio no histórico entre os clubes.

Onde Assistir ao Vivo

A partida terá transmissão ao vivo via streaming nas plataformas das casas de apostas que oferecem o serviço, como:

Bet365

Betano

Superbet

Esportivabet

Para assistir, é necessário ter saldo positivo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas. Regras de geolocalização podem se aplicar.

Livescore e Estatísticas em Tempo Real

Durante a partida, você pode acompanhar estatísticas detalhadas ao vivo em plataformas como:

Flashscore.com.br

Sofascore

365Scores

Esses serviços oferecem dados como posse de bola, chutes a gol, escanteios, cartões, escalações, e substituições em tempo real.

Conclusão

O duelo entre Aparecidense e Goiânia promete ser intenso e estratégico. A Aparecidense joga em casa e busca manter a regularidade, enquanto o Goiânia tenta se recuperar das derrotas recentes para subir na tabela da Série D. Com odds atrativas e transmissão ao vivo disponível em várias plataformas, este é um jogo ideal tanto para os fãs do futebol goiano quanto para os apostadores esportivos.

