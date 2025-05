Alunos da E.M. Prof. Irineu Leister participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Olimpíada de Foguetes 2025 – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), proporcionou a participação de alunos do 5º ano da E.M. “Prof. Irineu Leister” na edição 2025 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e da Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), com atividades de lançamento de foguetes de Nível 2.

Para participar, os estudantes construíram seus próprios foguetes, aplicando conceitos de física e astronomia, ao longo do mês de abril. O lançamento está sendo realizado nas escolas participantes, em todo o País, neste mês de maio, até esta sexta-feira (16). Sorocaba está sendo representada pelos alunos da E.M. “Prof. Irineu Leister”, do bairro do Ipiranga, Zona Oeste da cidade, orientados pelas Professoras: Verônica Maria Meiga Vieira, Regiane Cyrineo da Mota e Luciana Ferreira Araújo Placencio. Na última edição do evento, foram feitas mais de 2 milhões de inscrições de alunos. Podem participar da competição estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, de escolas públicas e particulares. A expectativa é que sejam distribuídas 50 mil medalhas do OBA e 20 mil medalhas do OBAFOG na edição deste ano.

“Essa importante conquista é motivo de grande orgulho para toda a comunidade escolar, especialmente por se tratar de uma competição que estimula nossos alunos a colocarem em prática conhecimentos de base científica, tais como a Matemática, a Física e Química. Os alunos vêm demonstrando grande dedicação, curiosidade e entusiasmo, aprofundando seus conhecimentos em ciências e tecnologia de forma prática e envolvente”, afirma Regiane Cyrineo da Motta, Professora organizadora do evento.



“Além do entusiasmo dos alunos, tem sido importante também a participação dos educadores da Sedu, que reforçam o ensino prático das ciências entre os nossos alunos. Experiências como essa, além disso, servem de estímulo para que, futuramente, outros alunos e escolas também participem”, conclui a coordenadora administrativa do Pedagógico da Sedu, Izaura Mendes.