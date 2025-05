Vila Nova x Athletico-PR; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Por MRNews



A partida entre Vila Nova x Athletico-PR é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (17) às 18h30 hs (horário de Brasília). A partida ttem Vila mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Vila Nova x Athletico-PR – Palpites, Odds e Onde Assistir ao Jogo da Série B (17/05/2025)

Pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, Vila Nova e Athletico Paranaense se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. A partida promete fortes emoções e será transmitida ao vivo pelos canais ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.

Análise da partida

O confronto marca o embate entre duas equipes com objetivos distintos. O Vila Nova, tradicional clube goiano, vem apresentando um desempenho sólido em casa, mantendo sua defesa bem organizada. Já o Athletico-PR, mesmo com um elenco forte, ainda não convenceu na Série B e acumula resultados instáveis, especialmente jogando fora de seus domínios.

Nas últimas rodadas, o Vila Nova conquistou uma vitória importante sobre a Chapecoense por 1 a 0 e demonstrou evolução tática sob o comando de Luizinho Lopes. Antes disso, venceu o Athletic-MG e só foi superado pelo Cruzeiro em duelo da Taça do Brasil.

O Furacão, por sua vez, sofreu uma goleada por 4 a 1 diante do Botafogo-SP e empatou com a Chapecoense e o Brusque em partidas pouco inspiradas ofensivamente. A equipe de Cuca ainda não engrenou na competição, mesmo contando com nomes como Pablo e Christian.

Palpites para Vila Nova x Athletico-PR

Com base no retrospecto recente e no desempenho das equipes, destacamos três boas opções de apostas:

Vitória do Vila Nova – Odd de 2.92 na Betano

A equipe goiana se mostra mais consistente, principalmente em casa. O Furacão vem com dificuldades defensivas e deve ter problemas para se impor no OBA.

Menos de 2.5 gols na partida – Odd de 1.50 na Estrela Bet

O estilo de jogo das duas equipes é mais fechado, com foco defensivo. Nos últimos confrontos, ambos vêm de partidas com placares magros.

Ambos marcam (não) – Odd de 1.68 na Novibet

Com base no sistema defensivo do Vila Nova e na baixa produtividade ofensiva do Athletico-PR fora de casa, essa é uma aposta segura.

Odds atualizadas (14/05/2025 às 18h39)

Resultado Meridianbet Betano Estrela Bet Novibet Betnacional Vitória do Vila Nova 2.71 2.92 2.85 1.74 1.76 Empate 3.05 3.20 3.20 3.76 3.80 Vitória do Athletico-PR 2.43 2.47 2.45 4.16 4.20

Histórico do confronto

Até o momento, Vila Nova e Athletico-PR se enfrentaram duas vezes, com dois empates. O equilíbrio é marca registrada do duelo, mas o momento atual favorece o time goiano, especialmente pelo fator casa.

Onde assistir Vila Nova x Athletico-PR ao vivo

Data: 17 de maio de 2025

17 de maio de 2025 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Estádio: Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia

Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia Transmissão: ESPN e Disney+

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.