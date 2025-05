Vestibular da Univesp acontece no próximo domingo, 18 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) realiza, neste domingo, 18, as provas do vestibular para o segundo semestre de 2025. Em Ubatuba, a aplicação ocorrerá na Escola Estadual Deolindo Oliveira Santos, com início às 13h e duração de cinco horas.

Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. Após esse horário, não será mais permitido o ingresso de candidatos.

A prova será composta por questões objetivas e uma redação. Para realizá-la, o candidato deverá apresentar um documento de identidade original e atualizado, físico ou digital, além de levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

A consulta ao local exato da prova deve ser feita pelo site da Vunesp, organizadora do processo seletivo, por meio do link: www.vunesp.com.br/UVSP2404.

Para dúvidas ou mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a central de atendimento da Vunesp pelo chat online, pelo canal “Fale Conosco” no site vestibular.univesp.br ou pelo telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8h às 18h.

A convocação para matrícula será feita com base na classificação dos candidatos, por eixo escolhido, respeitando o número de vagas disponíveis para cada polo.

Em Ubatuba, foram 326 candidatos interessados nas vagas oferecidas pelo polo de Ubatuba. O destaque vai para o aumento da procura nas áreas de formação de professores: o Eixo de Licenciatura, que abrange os cursos de Letras, Matemática e Pedagogia, foi o mais procurado, com 144 inscritos.

Em seguida, o Eixo de Negócios e Produção, que inclui os cursos de Processos Gerenciais, Administração e Engenharia de Produção, registrou 93 inscritos. Já o Eixo de Computação, com os cursos de Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação, recebeu 89 inscrições.

As listas de convocação e demais etapas do processo seletivo serão divulgadas no site da Univesp, conforme o cronograma previsto no manual do candidato.