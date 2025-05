Urbam e Prefeitura parabenizam agentes ambientais

Ana Lúcia Abranches





Neste dia 16 de maio Dia do Agente Ambiental (data em que se comemora o Dia do Gari), os funcionários que atuam nos serviços de varrição, coleta de resíduos e na educação ambiental foram homenageados pelos representantes da Urbam e da Prefeitura no primeiro horário do trabalho com lanche especial.

São José dos Campos tem mais de 700 funcionários que começam as atividades logo cedo para deixar a cidade limpa e organizada, refletindo na qualidade de vida e saúde dos moradores.

Micaelle de Castro Sobrinho, há dois anos no setor de varrição, é uma destas profissionais e está sempre com um sorriso no rosto. “Tive muitas conquistas aqui na Urbam. Tento fazer o melhor possível, pois sei que nosso serviço ajuda a manter a qualidade de vida das pessoas”, afirma.

Micaelle ressalta ainda que os moradores podem contribuir mantendo suas calçadas limpas e destinando o lixo nos locais corretos na cidade.

Manhã comemorativa para os agentes ambientais na Urbam | Foto: Cláudio Vieria/PMSJC

Agentes Ambientais

Em 2007, os profissionais da limpeza pública da cidade foram reconhecidos como agentes ambientais. A iniciativa faz parte de um programa de valorização profissional do funcionário que mantém a cidade limpa, colaborando a qualidade de vida, além da preservação ambiental.

Como colaborar

. Mantenha sua calçada limpa. A varrição das calçadas é de responsabilidade do ocupante do imóvel fronteiriço, conforme lei municipal nº 7815/09

. Não jogue lixo nas ruas, utilize as lixeiras públicas ou guarde os resíduos para disposição na lixeira mais próxima

. Recolha as fezes do animal de estimação em saco plástico e deposite nas lixeiras

. No trânsito, respeite a sinalização dos cones para segurança dos agentes ambientais

. Separe os materiais recicláveis para a coleta seletiva. Cuide para que o seu lixo não fique espalhado na calçada

. Não deixe entulho e restos de construção na calçada. A cidade dispõe de PEV’s para a entrega gratuita desses resíduos

. Não disponibilize equipamentos eletroeletrônicos nas calçadas ou em lotes vagos. A Urbam tem serviço gratuito de recolhimento nas residências (agendamento pelo 156).



