Unimed Campinas x São José ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (16/05)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Unimed Campinas x São José HOJE (16) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Unimed Campinas x São José (F): Onde assistir, estatísticas, palpites e tudo sobre o jogo da LBF – 16/05/2025

A bola vai subir nesta sexta-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), para o confronto entre Unimed Campinas (F) e São José (F) pela Liga de Basquete Feminino (LBF). O duelo promete equilíbrio e emoção, com duas equipes que buscam subir na tabela e ganhar embalo na competição nacional. A partida será realizada em Campinas-SP, com transmissão dos principais portais de livescore em tempo real.

Como chegam as equipes

Unimed Campinas (F) ocupa atualmente uma posição sólida no campeonato, com uma campanha de 7 vitórias e 5 derrotas, mostrando regularidade, especialmente jogando em casa. O time vem embalado por bons desempenhos ofensivos, com destaque para suas principais jogadoras que lideram em pontos e assistências.

Já o São José (F) soma 6 vitórias e 6 derrotas, o que deixa a equipe do Vale do Paraíba em situação de alerta para manter-se no grupo de classificação. Apesar da campanha equilibrada, o time tem sofrido com inconsistências defensivas, o que pode ser decisivo nesta partida fora de casa.

Confronto direto e retrospecto

Nos encontros mais recentes entre as equipes, há equilíbrio nos resultados. No último jogo, Campinas venceu com autoridade, mas São José tem um histórico competitivo e costuma dificultar a vida das adversárias mesmo fora de casa. Este será mais um capítulo importante do confronto regional.

Palpites e odds

As casas de apostas já divulgaram as probabilidades para o jogo:

Vitória do Unimed Campinas (F): 1.39

Vitória do São José (F): 2.87

Spread (Handicap): Unimed Campinas -3.5 / São José +3.5 – ambos a 1.85

Total de Pontos (128.5): Mais que 1.75 / Menos que 1.88

O favoritismo está do lado da equipe da casa, especialmente considerando o mando e o bom momento da temporada. O spread de -3.5 para Campinas parece justo, mas São José tem capacidade para surpreender caso encontre espaços no garrafão.

Onde acompanhar ao vivo

Acompanhe Unimed Campinas (F) x São José (F) ao vivo e em tempo real nos principais portais de resultados como 365Scores e Flashscore, que oferecem estatísticas completas, como:

Pontos por período

Rebotes ofensivos e defensivos

Assistências, bloqueios e roubos de bola

Faltas e lances livres

Destaques individuais

Fique de olho em jogadoras como a armadora do Campinas, que lidera em assistências, e a pivô do São José, responsável pelos rebotes e bloqueios. Ambas devem ser determinantes para o ritmo do jogo.

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.