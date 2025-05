Ubatuba terá 1ª Mostra de Experiências Exitosas com a equipe do eMulti – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Saúde promove, na próxima quarta-feira, 22, a 1ª Mostra de Experiências Exitosas de Ubatuba com a Equipe Multiprofissional (eMulti). O evento acontece a partir das 8h30 na Câmara Municipal de Ubatuba e reunirá profissionais da saúde para apresentar boas práticas e vivências que vêm fortalecendo o cuidado e a atenção à Saúde no município.

As equipes multiprofissionais eMulti são compostas por profissionais de Saúde de diferentes áreas do conhecimento e categorias profissionais. Elas operam de maneira complementar e integrada às outras equipes que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS), como nas unidades de Estratégia de Saúde da Família, por exemplo.

Organizada em comemoração ao aniversário da Portaria nº 635, que regulamentou as equipes multiprofissionais no âmbito da APS, a mostra tem como objetivo valorizar o trabalho dos profissionais do eMulti, além de incentivar a troca de saberes e experiências entre os territórios.

Além das equipes de Ubatuba, a programação contará com a participação de profissionais da cidade de Ilhabela, que também terão espaço para compartilhar experiências exitosas desenvolvidas em seus serviços. A troca entre municípios é uma das propostas da mostra, que busca fomentar a construção coletiva e o fortalecimento das políticas públicas do segmento na região.

“A atuação da equipe multiprofissional tem como objetivo fortalecer o trabalho em conjunto com as demais equipes da Atenção Primária, ampliando as práticas de cuidado no território e promovendo um atendimento mais integral à comunidade. Com isso, conseguimos melhorar o acompanhamento dos usuários e contribuir para uma maior resolutividade do SUS”, destacou a secretária municipal de Saúde, Simone Brito

A atividade é aberta ao público e voltada especialmente para profissionais da Saúde, gestores, estudantes e demais interessados.