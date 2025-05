Ubatuba enfrenta Roseira na semifinal dos Jogos da Juventude – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Nesta Quarta-feira de Cinzas (14), os serviços se saúde que atuam com assistência preventiva por meio da vacinação serão retomados com horários diferenciados. As Unidades de Saúde da Família (USF), Policlínicas Municipais e o Centro de Imunização começarão os atendimentos a partir das 13h. Já os pontos móveis, seguem a assistência normalmente, com horário habitual […]