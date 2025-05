Três atletas do São José Rugby são convocadas para seleção

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O rugby feminino brasileiro vive um momento histórico. Nesta semana, a Confederação Brasileira de Rugby divulgou a lista com 46 atletas pré-convocadas para a disputa da Copa do Mundo de Rugby XV e três nomes do São José Rugby estão entre as convocadas: Isabela Gomes, Mariana Nicolau e Milena Mariano.

As atletas do São José Rugby integram o grupo que disputará cinco amistosos preparatórios nos próximos meses. Os compromissos incluem dois confrontos contra os Estados Unidos, nos dias 1 e 7 de junho, e um jogo diante da Colômbia no dia 14, todos em São Paulo. Já em julho, o Brasil encara a Holanda nos dias 12, em Jacareí, e 19, novamente na capital paulista.

Isabela Gomes (esq) e Edna Santini, que hoje atua em Portugal, estão na seleção

Essa série de partidas integra a reta final de preparação para a histórica estreia do Brasil em Copas do Mundo de Rugby XV. A competição será realizada na Inglaterra e marcará a primeira participação das Yaras, como é conhecida a Seleção Feminina, em um Mundial da modalidade. A estreia será contra a África do Sul, no dia 24 de agosto.

A lista definitiva com as 32 atletas convocadas para o torneio será anunciada em julho. Mariana Nicolau e Milena Mariano já representaram o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 no Rugby Sevens (Mariana também esteve nos Jogos de Tóquio 2020), enquanto Isabela Gomes atua exclusivamente no Rugby XV.

Milena Mariano e Mariana Nicolau representaram o Brasil na Olimpíada de Paris

Outro nome ligado ao São José Rugby também aparece na pré-lista: Edna Santini, referência histórica do clube, que hoje joga em Portugal e disputou os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio.

O Brasil será comandado pelo treinador uruguaio Emiliano Caffera, que aposta na mescla entre juventude e experiência para consolidar as Yaras entre as potências emergentes do rugby feminino internacional.

Resultados

O sábado foi de grandes emoções no CT Ange Guimerá, em São José dos Campos, com dois jogos que movimentaram o Poliesportivo do Campo dos Alemães.

A equipe feminina entrou em campo primeiro e protagonizou uma partida muito equilibrada contra o L.U.S. Após um confronto disputado até os minutos finais, as Minas do Sanja conquistaram uma virada emocionante, vencendo por 27 a 25. Com o resultado, as joseenses somam 10 pontos e ocupam a terceira colocação no Campeonato Paulista Feminino XV, após três rodadas.

As meninas do São José venceram o L.U.S. pelo Campeonato Paulista XV

Na sequência, foi a vez do time masculino estrear no Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby XV Masculino. Com uma atuação dominante diante do Curitiba, os caipiras venceram por 52 a 3, assumindo a liderança do Grupo B com 5 pontos, mesma pontuação do Pasteur, que também venceu na rodada, superando o Engenharia & Leões.

O time masculino do São José estreou no Brasileiro 12 com vitória em casa

Neste sábado, 17, o São José Rugby volta a campo para mais um desafio. A equipe masculina enfrenta o Engenharia & Leões, às 15h, novamente no CT Ange Guimerá, desta vez em partida válida pela segunda fase do Campeonato Paulista.



